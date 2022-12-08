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Религия

Как возрождали собор благоверного великого князя Александра Невского

bobreparhiya.by 20 0

Как возрождали собор благоверного великого князя Александра Невского

Вышел видеосюжет Восточно-Европейского бюро православного канала «Союз» о возрождении собора благоверного великого князя Александра Невского в женском монастыре святых Жен-Мироносиц города Бобруйска.

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