Как возрождали собор благоверного великого князя Александра Невского
bobreparhiya.by 20 0
Вышел видеосюжет Восточно-Европейского бюро православного канала «Союз» о возрождении собора благоверного великого князя Александра Невского в женском монастыре святых Жен-Мироносиц города Бобруйска.
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