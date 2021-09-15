Как вести себя при обнаружении взрывоопасных предметов?

В Республике Беларусь на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение сбора остатков неразорвавшихся боеприпасов и их элементов на полигонах (стрельбищах) Вооруженных Сил, а также незаконного оборота средств поражения и взрывчатых веществ.

В связи с сезонным ростом интереса местных жителей к сбору остатков взрывоопасных предметов, цветного металла (металлолома), в осенний период данная проблема приобретает особую актуальность. В отдельных случаях, ввиду незнания гражданами, особенно подросткового возраста, мер безопасности и порядка действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, продолжают иметь место случаи травмирования гражданского населения, в том числе детей.

Военный комиссариат Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов доводит до сведения жителей города и района порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов, взрывного устройства или внешне схожих с ним предметов.

При их обнаружении необходимо:

1.Немедленно сообщить о находке по телефонам:

77-33-02 – военный комиссариат

101, 72-49-13 – дежурная служба ГРО ЧС

102, 78-28-45 – УВД Бобруйского горисполкома

43-52-81 – Бобруйский РОВД

2.При проведении земляных или других работ – немедленно остановить работу.

3.Хорошо запомнить место обнаружения предмета, не трогать, не вскрывать и не передвигать с места взрывоопасный предмет.

4.Установить предупредительные знаки или использовать подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни и т.п., для исключения доступа людей, автомобилей и животных.

5.Лицу обнаружившему взрывоопасный предмет необходимо дождаться приезда сотрудников УВД, РОВД, группы разминирования.