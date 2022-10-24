Как вести себя и где найти укрытие в случае ЧП?

На случай ЧП в стране более 5 000 различных закрытых сооружений, в том числе и подземных – то, что мы еще со времен Карибского кризиса привыкли называть бомбоубежищами. Укрыться здесь можно в случае любой угрозы, включая даже ракетные удары. Чтобы переждать опасность, подойдет метро, подвал или подземный паркинг – то есть все то, что находится ниже уровня земли и надежно защищено сверху. Главное знать, где именно все эти объекты находятся.

Не секрет, что у наших границ внушительное количество НАТОвских военных. Остроты добавляют ядерные учения Запада «Стойкий полдень». Дежавю – не так ли? Благо, в Карибском кризисе победило благоразумие.

Какая атмосфера тогда царила в Советском Союзе? Дмитрий Андреевич Сенько, участвовавший в операции «Анадырь» на Кубе, вспоминает: учения по гражданской обороне в послевоенной стране были вполне обычным явлением.

Дмитрий Сенько, председатель Белорусского объединения воинов-интернационалистов-«кубинцев»: «Население всегда готовит гражданская оборона, было поручено гражданской обороне подготовить и убежище, и средства защиты. Паники никакой не было, поэтому, я считаю, что эти вопросы решались успешно».

Владимир Макаров, заместитель председателя Военно-научного общества Беларуси: «Непростая внешнеполитическая ситуация вынуждает как минимум повторить уроки гражданской обороны и провести проверку сооружений, которые можно использовать для укрытия людей. Надеемся, все это не пригодится, но лишним уж точно не будет».

Сразу ответим на немой вопрос – где находятся сооружения? В случае ЧП эта и другая информация найдет вас сама. Спасатели наладили сто и один способ, как это сделать максимально быстро. Карты с укрытиями нет в отрытом доступе – дабы их не нашли раньше вас условные недоброжелатели. Поэтому мы покажем укрытие на одном из предприятий без привязки к локации.

Так выглядит укрытие для рабочего персонала. Вместимость – минимум 900 человек. Здесь есть все, чтобы переждать опасность. Ключевое – переждать. Обычно в таких укрытиях дольше шести часов не находятся. Можно и дольше, но для этого нужно выйти наружу, чтобы пополнить запасы. Четыре выхода выведут как на территорию предприятия, так и за его пределы. Также продуманы варианты реагирования на внештатные ситуации.

Александр Васюкевич, заместитель начальника Главного управления государственной системы предупреждения ликвидации ЧС и гражданской обороны МЧС Беларуси: «Если вдруг отключится электричество в данном защитном укрытии, то заблаговременно, когда сооружение приводится в готовность, оно обеспечивается аккумуляторными батареями, которые в случае необходимости дадут резервное питание. Данное защитное укрытие готово к приему укрываемых и способно защитить рабочий персонал предприятия».

Если опасность застала дома, лучшее убежище – подвал. Если на улице – метро. Это не только транспортная артерия столицы, но и объект гражданской обороны. В случае чрезвычайной ситуации оно становится гигантским укрытием.

После сигнала воздушной тревоги необходимо найти укрытие. Метро – одно из самых подходящих мест, но при одном условии – если оно оказалось в шаговой доступности.

Важно помнить, что входы в метро могут быть оснащены герметичными затворами. Они закрываются в нескольких случаях – если станция до отказа переполнена людьми или если есть риск химического, биологического или радиационного заражения.

Необходимо найти вход в метро. Самое важное – сохранять спокойствие. На входе будут встречать люди, отвечающие за безопасность. Турникеты в этот момент будут отключены.

Мест, где можно расположиться, несколько: в первую очередь это сама платформа. Здесь вмещаются около 2 000 человек.

Также можно укрыться в самих поездах. И здесь в приоритете – женщины, дети, старики и те, кто нуждается в медицинской помощи – наличие сидений делает поезд своего рода госпиталем. На каждой станции обязательно будут те, кто сможет эту помощь оказать.

Еще одно место, где можно укрыться – это тоннели. Рельсы будут обесточены, спускаться вниз абсолютно безопасно. Для этого установлены специальные трапы. После необходимо продвигаться вглубь тоннеля, насколько это возможно, не паниковать и ждать.

Метро – лишь временное убежище. Найти выход, перемещаясь по тоннелям, можно на любой станции. Всего Минский метрополитен может укрыть минимум 112 000 человек. Их обеспечат водой, санитарными условиями, электричеством, подачей воздуха и медпомощью. За всем будет следить звено из 13 специалистов.

Евгений Процкий, главный специалист отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения ликвидации ЧС и гражданской обороны Минского городского управления МЧС: «Звено состоит из командира звена, он осуществляет контроль по заполнению и размещению, электрик, слесарь-сантехник, слесарь по вентиляционному оборудованию, электромеханик по металлоконструкциям. Приводятся в готовность системы жизнеобеспечения».

Кроме укрытий, есть и защитные сооружения. В них можно находиться гораздо дольше. Как и в случае с метро, здесь есть люди, отвечающие за функционал и безопасность. Прежде чем закрыть герметизирующие двери, их проверяют.

Дмитрий Здоровиков, командир звена по обслуживанию защитного сооружения: «Мы сейчас находимся в помещении тамбура шлюза. Он перекрывается двумя гермодверями, предназначен для вывода разведки. В химзащите выходят на поверхность, проверяют параметры воздуха, потом спускаются, раздеваются, производят дезинфекцию, потом заходят в само помещение защитного сооружения».

Здесь все условия для жизни. Кроме спальных мест, есть всем привычные удобства и канализация. Вода – в специальных резервуарах. Баки изнутри покрыты специальным составом, который позволяет долго хранить жидкость. Также есть система аварийного освещения. Вентиляция при необходимости может подавать отфильтрованный воздух. Система работает и в ручном режиме.

Есть системы пожаротушения. За здоровьем следит медик. Связь с внешним миром – проводной телефон. Какая обстановка снаружи, поможет отследить радиоприемник. На поверхность ведут несколько выходов.

Александр Яцевич, главный инженер электромеханической службы Минского метрополитена: «Защитное сооружение данное предназначено для укрытия работников метрополитена в случае техногенной катастрофы в зоне этого защитного сооружения».

Все защитные сооружения находятся исключительно в собственности государства – их нельзя ни купить, ни продать, ни приватизировать. Осмотры – каждый год. Объекты должны быть готовы к использованию даже в мирное время. Готовы должны быть и граждане.

Екатерина Холод, психолог: «Постараться обезопасить себя от паники. Если ты заранее репетируешь какие-то моменты хотя бы в голове, это откладывается, и потом в критический момент ты можешь вспомнить и повести себя правильно».

Еще раз: этот ликбез – полезная информация, которая, надеемся, никогда не пригодится. В случае ЧП каждый гражданин гарантировано будет проинформирован о ближайшем укрытии – главное слушать сигналы оповещения и тревоги, отслеживать сообщения СМИ, а также внимательно смотреть по сторонам – в радиусе 500 метров от безопасного места появятся указатели. И, конечно же, эмоции: холодная голова – лучший друг. Иначе можно себя накрутить до чего угодно… даже по поводу этого репортажа.

ОНТ