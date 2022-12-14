Как вернуть автомобиль, спрашиваем у юриста

Григорий Потапенко спрашивает: «У меня есть старый автомобиль, которым я не пользуюсь. Примерно год назад я дал его в пользование своему дяде. Недавно он умер, а его сожительница отказывается вернуть мне автомобиль, ссылается на то, что якобы дядя его у меня купил, а также на другие обстоятельства. Я обращался в милицию, но мне там не помогли. Как вернуть автомобиль?

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– В соответствии со ст. 210 ГК Республики Беларусь собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. В соответствии со ст. 282 ГК Республики Беларусь собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Поскольку автомобиль принадлежит Вам на праве собственности и зарегистрирован на Вас (так следует из вопроса), можно в любой момент обратиться в суд с исковым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Государственная пошлина за такие требования составит 5% от стоимости имущества (автомобиля). В случае удовлетворения Ваших требований все расходы будут взысканы с виновной стороны.