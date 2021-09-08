Как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад. Репортаж БелТА

Были случаи, когда детям снимали инвалидность

В мире паралимпийского спорта есть случаи, когда после занятий плаванием человек с установленной инвалидностью переходит в группу здоровых. Недавно так произошло и с воспитанником Родиона Синицына. У него была дисплазия тазобедренных суставов, теперь инвалидность сняли. Он занимается в этой же СДЮШОР и получает похвалы от нового тренера - парень способный и целеустремленный. Были случаи, когда после занятий по системе бобруйского тренера люди вставали с инвалидного кресла, однако даже если у ребенка просто улучшилось самочувствие и появились силы в мышцах - это уже большой результат, который стоил усердной работы.

"Я по себе чувствую, что занятия плаванием оздоровляют весь организм, укрепляют суставы и мышцы, - рассказывает 17-летний Никита Евтухов. - У меня были проблемы при ходьбе из-за того, что одна нога немного короче другой. За счет плавания она удлинилась и стала нормальной. Физически я тоже стал более развитым, прибавились силы и выносливость. Плаванием занимаюсь уже 4 года, к Родиону Петровичу попал по направлению доктора в момент реабилитации. Сначала начинал с индивидуальных занятий, потом стал тренироваться в группе. Затем появились различные соревнования и чемпионаты. Уже есть звание кандидата в мастера спорта. Сейчас у меня ответственный период в жизни: надо хорошо закончить 11-й класс. Буду поступать в БГУ на юриста. Придется меньше тренироваться, но плавание все равно не брошу".

Плавание не танцы, и места импровизации здесь нет

У каждого воспитанника из группы Родиона Синицына своя история борьбы за здоровье и право жить полноценной жизнью: ДЦП, потеря слуха, ретинопатия, аутизм, болезнь Шарко-Мари-Тута, остеогенез или повышенная ломкость костей. Некоторых детей тренер находит сам, в том числе через городские поликлиники, кого-то приводят родители. О своих подопечных он рассказывает постоянно: помнит, когда те пришли заниматься, с какими диагнозами их отправили на реабилитацию, какими темпами прогрессировал положительный результат. Каждый подросток для него индивидуален, к каждому нужен особый доверительный подход. Поэтому и контакт тренер ищет не с родителями, а именно с детьми.

"Ребенок ходит к Родиону Петровичу второй год подряд, - рассказала Ольга Луцаева, мама 8-летнего Ивана. - Мы в группе для слабослышащих, поэтому на занятиях приходится все (в том числе и команды тренера) объяснять жестами - слуховой аппарат снимаем. Сын занимается плаванием с радостью, и по состоянию здоровья он заметно окреп. Уверена, если мы сходили в бассейн - значит, день прошел не зря. Я сама бывшая спортсменка - занималась легкой атлетикой и сейчас болею за сына на всех соревнованиях: верю, что у него все получится".

Вдохновляет детей и опыт белорусских паралимпийцев. Национальная команда часто приезжает в Бобруйск на сборы - тренируются на базе бассейна СДЮШОР. "Дорогого стоит посмотреть, как работает наша национальная команда, - отмечает Родион Синицын. - В самом начале я очень много почерпнул из этих занятий и стал совсем по-другому выстраивать общение со своими дефлимпийцами. Не зря говорят на Западе, что за правильную демонстрацию одного спортивного движения нужно платить. А со слабослышащими ребятами я хорошо знаю цену одному неправильному движению. Поэтому в моей работе нет права на ошибку - это другая степень ответственности. К сожалению, ошибка часто становится стереотипным движением, исправить которое очень сложно. Плавание - это не танцы, и места импровизации здесь нет".