Как в Бобруйске внедряют инновационные формы работы с людьми с инвалидностью

В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОНа Первомайского района первыми в Могилевской области и вторыми в Беларуси (одновременно с г. Лидой) организовали дистанционный онлайн-лагерь для людей с ограниченными возможностями. Его участниками стали не только посетители Центра, но и люди с инвалидностью из Кличева и Осиповичей. Мы побеседовали с заведующим ОДПИ и СП психологом Марией Капустиной и узнали о результатах этого новшества, а также других инновационных формах работы в отделении.

– Мария Васильевна, как родилась идея дистанционного ­онлайн-лагеря?

– Я поддерживаю крепкие отношения с коллегами отделений дневного пребывания для инвалидов по всей Беларуси. Это уникальные люди, и для меня идеи и опыт каждого бесценны. В таких отделениях нет случайных людей, поэтому мы все держимся друг за друга, иначе профессиональное выгорание наступит очень быстро. В период пандемии посещение отделений приостановилось, люди с инвалидностью оказались в условиях самоизоляции и переживали это очень тяжело. Нагрузка на специалистов отделения тоже уменьшилась. Возник воп­рос: что мы можем делать теперь? Для нас эти условия стали неожиданными и кризисными. С 2009 года, когда открылись наши отделения, такого никогда не было. Опыт работы перенять было не у кого. В беседе с коллегой – специалистом по социальной работе такого же отделения ТЦСОНа в Лиде – мы рассуждали, что делать и как быть. Она поделилась идеей онлайн-­лагеря. У себя мы развили и доработали эту идею, а затем стали воплощать в жизнь.

– Как это выглядело на практике?

– Две онлайн-смены лагеря работали летом на базе группы «Открытое сердце», действующей в социальной сети «Одноклассники» в течение трех лет: https://ok.ru/zefirodpi.

Эта группа состоит из посетителей нашего отделения, людей с инвалидностью из других городов Беларуси, волонтеров и пользователей социальной сети. Поэтому она стала хорошей платформой для проведения дистанционного лагеря. Каждый день в группе размещались различные материалы: видеообращения специалистов отделения, конкурсы, спортивные разминки, танцевальные флешмобы, полезные мастер-классы, материалы по безопасности жизнедеятельности, велась личная переписка с каждым из участников, они общались, конечно, и между собой. При возникновении затруднений или с целью обратной связи на выполнения заданий участники консультировались со специалистами по телефону или посредством мессенджера Viber, в котором также создана общая группа для посетителей и руководителей кружков, ведется личная переписка. К слову, это приложение имеет функцию записи голосовых сообщений, что делает его очень удобным для людей, име­ющих проблемы в чтении и письме. В совместную работу были вовлечены члены семей, волонтеры, бобруйчане и люди с инвалидностью из других городов. Опытом проведения дистанционной работы мы делились с коллегами из Могилевской области, и они тоже запус­тили эту форму работы.



– В отделении Вы активно развиваете и альтернативную коммуникацию. Расскажите подробнее, что она собой представляет?

– Для общения и обслуживания людей с нарушением слуха у нас используется жестовый язык, работает переводчик. В качестве альтернативной коммуникации для посетителей с умственными нарушениями развития на дверях кабинетов отделения, в санитарной комнате и туалете мы используем пиктограммы. Чтобы обозначить индивидуальные места для верхней одежды – карточки с фотографией и именем наших подопечных. Синими полосами мы отделили свою зону для каждого клиента. Это очень важный аспект в работе с подопечными, которые имеют ментальные особенности в развитии. Такой подход дает им ощущение безопасности, комфорта, упорядочивает действия. Результат нас поразил: спустя пару недель мы обратили внимание на идеальный порядок в раздевалке. Все вещи висят аккуратно, ничего не разбросано, все находится на своих местах.

Карточки с изображением очереднос­ти действий при пользовании туалетом избавили нас от банальной проблемы, с которой мы боролись несколько лет. А в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пришли новшества: маски, антисептики. Встал вопрос: как объяснить, научить и закрепить навык обработки рук? На помощь пришла та же альтернативная коммуникация. Мы разместили на умывальнике два флакона разного цвета: в одном мыло, в другом антисептик. И опять же карточки-­схемы, где показан алгоритм действий. Это тоже сработало на отлично! Удивительно было наблюдать, как наши посетители выстраивались в очередь к умывальнику, чтобы по схеме произвести обработку рук несколько раз в день. Сейчас они это делают в обычном режиме – будто всю жизнь так делали.



– Где Вы учились этому направлению работы?

– Я обучалась в течение года по специальной образовательной программе на базе Детского реабилитационного цент­ра «Каритас» в Минском районе. Это невероятный по объемам и качеству практической информации курс. По итогам занятий лучшие ученики были отобраны организаторами для стажировки в Австрии. Мне посчастливилось быть в их числе. Очень впечатлил опыт использования альтернативной коммуникации для людей с инвалидностью в этой стране – оттуда я привезла бесценный опыт, который начала реализовывать в Бобруйске на базе нашего Центра.

– Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об этой по­ездке.

– Комфортно организованное пребывание в Австрии позволило мне целенаправленно сосредоточиться на рабочих моментах. Специалисты наглядно показывали и рассказывали, как эффективно работают альтернативные способы коммуникации, насколько важна занятость каждого человека с инвалидностью по его силам с учетом тяжести психофизических особенностей. Мы увидели на практике, что такой подход важен в работе с людьми этой категории: каждый из них должен чувствовать свою значимость в обществе. И это возможно через трудовую занятость. Раньше мы отдавали приоритет уходу за человеком с инвалидностью и его комфортному пребыванию в нашем Центре. Например, в работе по принципу конвей­ера, где каждый выполняет определенный этап работы, мы не придавали важное значение промежуточным действиям (складывание коробки, подача материалов для человека, который что-то клеит или обводит лекало). Однако во время стажировки для меня невероятным открытием стало, что в этих действиях люди чувствуют свое участие в изготовлении изделия, они заняты трудовой деятельностью, для них это важно. Меня впечатлили сотрудники центров, в которых мы побывали, организация их рабочего места. Увидела в очередной раз, что действительно в нашей профессии случайных людей не бывает, и это не зависит от места проживания и менталитета.



Открытием для меня стало использование пиктограмм-картинок, на которых изображен знак из жестового языка и есть подпись, что этот жест означает. Такой альтернативный способ взаимодействия удобен не только для людей с нарушением слуха, но и с другими видами инвалидности. В программе стажировки было предусмотрено свободное время для отдыха. Для меня это стали прогулки по городу, что позволило понаблюдать, уловить особеннос­ти взаимодействия людей с инвалиднос­тью с окружающим миром, изучить организацию безбарьерной среды на улицах городов, в учреждениях, транспорте, зданиях для проведения досуга и специализированных учреждениях. Это интереснейший опыт, в том числе для организации работы в профессиональной деятель­ности.

Результатом знакомств, приобретенных за период обучения, стало наше участие в новом проекте общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Сейчас наши девушки, посещающие отделение, проходят курс для молодых людей с инвалидностью «Стоп насилие», который начался 2 февраля и продлится до 11 марта. Занятия проходят 2 раза в неделю отдельно для девушек и юношей на базе онлайн-­платформы ZOOM. Курс адаптирован для людей с ментальными нарушени­ями. Это новшест­во для Беларуси.

– Расскажите о планах. Собираетесь ли Вы продолжать внед­рять инновационные методы работы?

– Конечно. В настоящий момент у нас в разработке находятся две интер­активные коммуникационные доски: доска настроения (используется для диагностики и коррекции психоэмоцио­нального состояния) и доска с индивидуальным визуальным расписанием для клиентов с тяжелой степенью умственного нарушения и нарушением речи. В планах отделения разработка и использование индивидуальной ­папки-коммуникатора для взаимодействия с посетителем отделения, имеющим тяжелую степень расстройства аутического спектра.