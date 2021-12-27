Как в Бобруйске будут работать учреждения здравоохранения в праздничные дни

В преддверии Нового года и Рождества скорректирован график работы учреждений здравоохранения.

Согласно приказу министра здравоохранения работа больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, станций переливания крови, санитарно-эпидемиологических аптечных учреждений, медтехники, организаций особого типа и иных в январе 2022 года будет организована следующим образом:

1 января – по графику работы в праздничный день;

2 января – по графику работы в праздничный день;

7 января – по графику работы в праздничный день;

8 января – по графику работы в субботний день;

9 января – по графику выходного дня.