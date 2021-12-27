Как в Бобруйске будут работать учреждения здравоохранения в праздничные дни
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В преддверии Нового года и Рождества скорректирован график работы учреждений здравоохранения.
Согласно приказу министра здравоохранения работа больничных организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических, станций переливания крови, санитарно-эпидемиологических аптечных учреждений, медтехники, организаций особого типа и иных в январе 2022 года будет организована следующим образом:
1 января – по графику работы в праздничный день;
2 января – по графику работы в праздничный день;
7 января – по графику работы в праздничный день;
8 января – по графику работы в субботний день;
9 января – по графику выходного дня.
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