Как в Беларуси будет развиваться система возобновляемых источников энергии

Для Беларуси тема обеспечения энергетической безопасности и повышения энергетической независимости путем использования местных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), диверсификации топливно-энергетического баланса и снижения энергоемкости ВВП весьма актуальна. В стране на законодательном уровне созданы благоприятные условия для развития ВИЭ. Позицию Беларуси по развитию таких источников энергии в стране выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок на 13-й сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби, сообщили в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

На каждого жителя Беларуси приходится около 1 га лесных насаждений, а лес в Беларуси занимает 40% территории страны. Вместе с тем энергетические потребности экономики страны удовлетворяются в основном за счет использования ископаемого топлива, большая часть которого импортируется. Поэтому важнейшим направлением повышения энергетической безопасности и энергетической независимости страны является вовлечение в топливно-энергетический баланс собственных энергоресурсов, в том числе ВИЭ.

В Беларуси основной упор сделан на расширение использования древесного топлива. По словам Андрея Лученка, это связано с наименьшими объемами капиталовложений и небольшими сроками окупаемости в сравнении с другими видами ВИЭ. В структуре таких источников энергии почти 97% занимает использование биомассы, в основном древесного топлива, и чуть более 3% - энергия воды, ветра и солнца. Фактическая электрогенерирующая мощность установок ВИЭ за последние 13 лет выросла в 14 раз и составила 630 МВт на начало 2023 года. Кроме этого, в стране выстроена планомерная и последовательная работа для достижения ЦУР №7 "Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех". Проводимая в этом направлении работа основана на совершенствовании законодательства, реализации уже шестой по счету государственной программы "Энергосбережение" на 2021-2025 годы, развитии применения научных разработок и инновационных технологий возобновляемой энергетики, а также международном сотрудничестве.

Всего в Беларуси 118 районов, в 10 из них доля собственных энергоресурсов в топливном балансе составляет около 90%, в 75 районах - более 65%, и это очень хороший показатель, подчеркнул Андрей Лученок. "У нас планомерно увеличивается количество энергоисточников, которые обеспечивают тепловой энергией многоквартирный жилищный фонд. В системе жилищно-коммунального хозяйства насчитывается около 3,8 тыс. котельных, из которых 73% эксплуатируется с использованием биотоплива. По итогам нынешней пятилетки планируется ввести 500 МВт тепловых мощностей, работающих с использованием биомассы. Кроме снижения затрат на вырабатываемую тепловую энергию это будет способствовать развитию организаций, которые занимаются заготовкой, транспортировкой биомассы, а также созданию новых рабочих мест", - отметил посол.

Ежегодно в стране экономится почти 1 млн т условного топлива за счет выполняемых мероприятий по энергосбережению и внедрения ВИЭ. "Это наш вклад в предотвращение глобального изменения климата, и это учитывается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при подготовке национально определяемого вклада Беларуси в выполнение обязательств по Парижскому климатическому соглашению", - подчеркнул Андрей Лученок.

В Минске в конце 2022 года реализован пилотный проект супербыстрого зарядного комплекса, включающий зарядные станции для зарядки электробусов, электрогрузовиков и электромобилей с возможностью зарядки за 10 минут на 300 км, систему накопления электрической энергии мощностью 400 кВт, а также магазин безоператорной торговли.

В Департаменте по энергоэффективности Госстандарта рассказали, что в настоящее время в Беларуси функционирует более 800 электрических зарядных станций. Супербыстрая зарядная инфраструктура - один из ключевых элементов энергетической трансформации страны и комплексное решение, которое стимулирует процессы от строительства и реконструкции электрических сетей до производства электромобильного транспорта и систем накопления электрической энергии (СНЭ). "На первичном этапе развития СНЭ в Беларуси предстоит законодательно закрепить их правовой статус, разработать государственную программу развития СНЭ на базе литийионных аккумуляторов, сформировать действенную законодательную базу и соответствующую тарифную политику для стимулирования внедрения СНЭ, что одновременно будет способствовать широкомасштабному применению ВИЭ в нашей стране", - добавили в департаменте.

БЕЛТА