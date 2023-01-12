Как в Беларуси будет работать единая система учета и обработки обращений граждан и юрлиц

Правительство определило, как в Беларуси будет работать единая система учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №986 от 30 декабря 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлен порядок функционирования государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, в том числе внесения в нее госорганами и иными госорганизациями информации и ее предоставления госорганизациям, заявителям, а также идентификации (авторизации).

Посредством системы обеспечивается возможность подачи заявителями электронных обращений в госорганизации, централизованный учет и хранение электронных и письменных обращений, ответов (уведомлений) на них, иной информации о рассмотрении или оставлении без рассмотрения по существу, автоматизация процессов и контроль.

Заявители через систему могут подавать электронные обращения и получать ответы на них, просматривать перечень поданных обращений и статус их рассмотрения, а также отзывать их.

Госорганизации должны направлять заявителям ответы на электронные обращения, формировать отчетность по обращениям и анализировать работу с ними в подчиненных (входящих в состав, систему) организациях или по вопросам, относящимся к компетенции. Должны быть определены должностные лица, ответственные за ведение личных электронных кабинетов госорганизации, подчиненных (входящих в состав, систему) обособленных подразделений, иных структур, не являющихся юрлицами.

Система размещается на ресурсах республиканского центра обработки данных и (или) республиканской платформы. Доступ пользователей обеспечивается посредством сайта https://обращения.бел. Владельцем системы определено Министерство связи и информатизации, оператором - РУП "Центр цифрового развития". Кроме того, должно быть реализовано взаимодействие этой системы с системой межведомственного электронного документооборота государственных органов Беларуси, единой системой идентификации физических и юридических лиц.

Постановление вступило в силу с 30 декабря 2022 года.