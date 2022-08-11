Как устроить сына в патриотический лагерь?

После ряда публикаций о патриотических лагерях на базе воинских частей читатели заинтересовались возможностью отправки туда своих чад. «Пожалуйста, подскажите, как можно попасть в этот лагерь? Сыну 10 лет», – спрашивает Анна Митрахович.

Исчерпывающий ответ дал заместитель командира по идеологической работе в/ч 5527 Дмитрий Еременко:

– Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» организует с нами этот проект. На базе нашей части действует лагерь, но только в летний период. Здесь ребята живут смену – 9 дней. Смен несколько. Уже в этом году советую сначала записаться в наш патриотический клуб «Зубр». Обращаться родителям следует через Центр.

Огневая, строевая, тактическая подготовки, знакомство с бытом военнослужащих, мастер-классы с вооружением, военной и специальной техникой – все это ждет детей и подростков, участников военно-патриотических лагерей, базирующихся на базе войсковых частей города.