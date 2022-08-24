Как устроился молодой специалист из Светлогорска в Бобруйске

В полку работников культуры Бобруйска прибыло. Роман Лысковец в мире музыке с младшего школьного возраста, а вот в город на Березине приехал впервые. Молодой специалист будет трудиться в сфере культуры города.

– Я из Светлогорска, – знакомится с нами Роман. – Учился сначала в Мозыре в государственном музыкальном колледже по классу дирижирования. Затем поступил в Белорусский государственный университет культуры и искусств, учился 4 года. Потом закончил по классу дирижирования академический хор.

Молодому человеку при распределении дали право выбора, он остановился на ближайшей к родному городу точке на карте:

– Ожидания были размытыми… Но встретили меня хорошо. Я устраивался 1 августа – в свой день рождения. Все поздравляли. Этот месяц я занимаюсь подбором репертуара. Буду работать с народным хором ветеранов. Начинаю знакомиться с его участниками. Все добродушные, открытые, приветливые. В мои обязанности будут входить проведение распевов, разучивание репертуара, постановка выступлений.

Выпускнику вуза, как и полагается, предложили место в общежитии – на Ульяновской, 110. Достался блок. Предыдущие хозяева оставили помещение не в лучшем виде. Роману надо было как-то обустраиваться в новом гнезде. Помогли родители. Откликнулся и коллектив. Директор Дворца искусств Татьяна Зайцева не смогла не поддержать молодое дарование: помогла с мебелью, с некоторыми деталями благоустройства. Татьяна Владимировна акцентирует, что Роман, конечно же, мог снять жилье, но вышло бы дороже. Да и общежитие находится недалеко от места работы. К тому же, когда есть реальная помощь, высока вероятность, что молодому специалисту захочется закрепиться на первом рабочем месте на долгие годы.

Роман также надеется, что временные трудности вполне преодолимы, приложи он немного усилий, упорства и, конечно же, таланта. Что касается коллектива, с которым ему работать, принимают молодого человека с интересом.