Как устроен эпицентр выработки электроэнергии на БелАЭС? Обычный опыт с монетой рассказал о его надежности

В турбинном зале первого энергоблока Белорусской атомной электростанции происходит процесс преобразования тепловой энергии в кинетическую, а затем в электроэнергию. Как устроена турбина и насколько она надежна, рассказал начальник турбинного цеха Андрей Лазовский.

Эпицентр выработки электроэнергии на Белорусской атомной электростанции - турбинный зал первого энергоблока. В этом здании расположена паровая турбина мощностью 1,2 тыс. МВт и с частотой вращения 3 тыс. оборотов в минуту. Ее общая масса без трубопроводов и конденсатора 2,5 тыс. т. Длина агрегата около 75 м.

В цеху очень тепло и шумно. Масштабы оборудования, конечно, впечатляют. Здесь происходит процесс преобразования тепловой энергии в кинетическую, а затем в электроэнергию, пояснил Андрей Лазовский.

"Турбина настолько тонко и точно отбалансирована, что монета, поставленная ребром на фундамент, не упадет", - заявил он. А чтобы мы не сомневались в его словах, тут же продемонстрировал это. Андрей Лазовский подошел к турбине и поставил монетку на фундамент. Как и обещал начальник цеха, она не сдвинулась с места. Только представьте: агрегат весом 2,5 тыс. т совершает 3 тыс. оборотов в минуту, а поставленная рядом на ребро монетка стоит и не шелохнется.

Белорусская атомная электростанция построена по российскому проекту "АЭС-2006". Он относится к эволюционным проектам с водо-водяными реакторами третьего поколения. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности. Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой. Используемая при их строительстве технология сегодня самая востребованная и апробированная в мире. С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию атомные станции в Китае и Индии. Также планируются к вводу АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш и Узбекистане.

"Белорусская АЭС рассчитана и спроектирована с учетом определенного набора внешних факторов - землетрясений, наводнений, падения самолета и прочего. Здесь наш проект отвечает самым современным требованиям. Кроме того, проект БелАЭС был и остается самым безопасным по всем системам защиты. Пять из семи новых энергоблоков, которые начали строиться в прошлом году в мире, возводятся по проекту "АЭС-2006". Это о чем-то же говорит? Этот проект сертифицирован по условиям безопасности как в МАГАТЭ, так и в Европе. На данный момент он самый востребованный в мире. Сегодня по этому проекту строятся АЭС в Венгрии, Бангладеш и Египте", - отметил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По материалам belta.by.