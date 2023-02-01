Как ускорить приход капремонта в ваш дом, кто в очереди на 2023 год?

Старые дома, которые нуждаются в ремонте, волнуют многих в городе на Березине. Естественно, очередь большая. В редакцию обратилась жительница одного из домов на улице Лынькова Зинаида Григорьевна: «В этом году наш дом снова «пролетел» с капремонтом. Может, есть способ поспособствовать продвижению в очереди быстрее?»
Оказывается, такой лайфхак недавно озвучивал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, отвечая на вопрос журналистов во время одной из пресс-конференций.
Андрей Ромашко отметил, что порядок планирования капитального ремонта утвержден законодательством. Это постановление правительства №324, в соответствии с которым производится комплексная оценка объекта, в первую очередь его техническое состояние и год постройки. Исходя из эксплуатируемого жилищного фонда на территории заказчика уже определяется последовательность выполнения капремонта. «Могут ли собственники повлиять на постановку дома в список на капремонт? Да, могут. Указ Президента от 4 сентября 2019 года №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» позволяет при принятии собственниками решения о необходимости выполнения энергоэффективных мероприятий притянуть к этому и капитальный ремонт. Конечно, если этот дом не новый, а нуждается в проведении капремонта. Положительное решение собственников о реализации энергоэффективных мероприятий может приблизить проведение капитального ремонта на 3-5 лет в совокупности», – рассказал начальник управления.
Текущий график проведения работ по капитальному ремонту жилищного фонда на 2023 год в Бобруйске
|Наименование объекта
|Сроки проведения работ по капитальному ремонту
|начало, месяц
|окончание, месяц
|Капитальный ремонт жилого дома №60 на ул. Ленина в г. Бобруйске
|декабрь 2022 г.
|апрель 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №82 на ул. Советской в г. Бобруйске
|декабрь 2022 г.
|апрель 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №47 на ул. Минской в г. Бобруйске
|декабрь 2022 г.
|апрель 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №3 на ул. Пушкина в г. Бобруйске
|декабрь 2022 г.
|март 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №55 на ул. Куйбышева в г. Бобруйске
|февраль 2023 г.
|май 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №33 на ул. Лынькова в г. Бобруйске
|февраль 2023 г.
|июнь 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №54 на ул. Островского в г. Бобруйске
|март 2023 г.
|май 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №22 на ул. Западной в г. Бобруйске
|март 2023 г.
|август 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №58 на ул. Рокоссовского в г. Бобруйске
|март 2023 г.
|июль 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №136 на ул. Октябрьской в г. Бобруйске
|март 2023 г.
|июнь 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №44 на ул. Ульяновской в г. Бобруйске
|март 2023 г.
|июнь 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №34а на ул. 50 лет Октября в г. Бобруйске
|апрель 2023 г.
|июль 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №50 на ул. Ковзана в г. Бобруйске
|апрель 2023 г.
|июль 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №37 на ул. Гоголя в г. Бобруйске
|апрель 2023 г.
|июль 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №34 на ул. Орловского в г. Бобруйске
|апрель 2023 г.
|июнь 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №40 на ул. Интернациональной в г. Бобруйске
|май 2023 г.
|июль 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №59 на ул. Горелика в г. Бобруйске
|май 2023 г.
|август 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №57 на ул. Горелика в г. Бобруйске
|май 2023 г.
|август 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома №10 (общежитие) на ул. Гагарина в г. Бобруйске
|май 2023 г.
|август 2023 г.
|Капитальный ремонт жилого дома № 60 на ул. Ленина в г. Бобруйске
|декабрь 2022 г.
|апрель 2023 г.