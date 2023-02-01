Как ускорить приход капремонта в ваш дом, кто в очереди на 2023 год?

Старые дома, которые нуждаются в ремонте, волнуют многих в городе на Березине. Естественно, очередь большая. В редакцию обратилась жительница одного из домов на улице Лынькова Зинаида Григорьевна: «В этом году наш дом снова «пролетел» с капремонтом. Может, есть способ поспособствовать продвижению в очереди быстрее?»

Оказывается, такой лайфхак недавно озвучивал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, отвечая на вопрос журналистов во время одной из пресс-конференций.

Андрей Ромашко отметил, что порядок планирования капитального ремонта утвержден законодательством. Это постановление правительства №324, в соответствии с которым производится комплексная оценка объекта, в первую очередь его техническое состояние и год постройки. Исходя из эксплуатируемого жилищного фонда на территории заказчика уже определяется последовательность выполнения капремонта. «Могут ли собственники повлиять на постановку дома в список на капремонт? Да, могут. Указ Президента от 4 сентября 2019 года №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» позволяет при принятии собственниками решения о необходимости выполнения энергоэффективных мероприятий притянуть к этому и капитальный ремонт. Конечно, если этот дом не новый, а нуждается в проведении капремонта. Положительное решение собственников о реализации энергоэффективных мероприятий может приблизить проведение капитального ремонта на 3-5 лет в совокупности», – рассказал начальник управления.

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