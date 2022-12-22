Как уйти с горки с целым носом, рассказывает «Бобруйск 360»
3 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Как уйти с горки с целым носом, рассказывает «Бобруйск 360»
-
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенничества?
-
О безопасности в холодный период поговорили с начальником Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям
-
От штрафа до двух лет лишения свободы. Об ответственности за незаконную реализацию и использование пиротехнических изделий
-
ГАИ рекомендует избегать резких торможений и маневров в гололедицу
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости