Как уберечь себя от отравлений грибами

Отравления ядовитыми грибами занимают ведущее место среди интоксикаций ядами растительного происхождения. Там, где произрастают съедобные грибы, всегда существуют их ядовитые «двойники», представляющие смертельную опасность для человека.

Несмотря на хорошо известные внешние признаки ядовитых грибов, ежегодно в различных странах мира происходят тяжелые, а порой массовые отравления, заканчивающиеся в отдельных случаях смертельным исходом. В нашей стране насчитывается приблизительно 25 видов явно ядовитых и вредных грибов. Отравление ими широко варьирует в зависимости от погодных условий и, как следствие, урожайности грибов. Смертность при интоксикациях ими составляет от 2 до 5%. Основная причина отравлений – низкая осведомленность населения о съедобных и несъедобных грибах.

➢ Отравления носят четкий сезонный характер. Наибольшее их количество отмечается в конце лета – начале осени. Однако все чаще в течение года встречаются отравления замороженными в домашних условиях грибами. Их могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледные поганки, мухоморы, ложные опята, ложные дождевики и др.), условно съедобные в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки и даже неправильно приготовленные съедобные грибы, а также съедобные, получившие название мутантов (накопление в мицелии ядовитых веществ, в том числе вредных для человека продуктов разложения белков в старых плодовых телах, и продуктов жизнедеятельности насекомых и червей).

➢ Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Не рекомендуется их есть беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.)

– прием грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания. Наиболее ранними симптомами отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея. При их появлении немедленно обратитесь к врачу, особенно, если такие же нарушения отмечаются у всех членов семьи или у тех, кто ел вместе с вами.

Острые интоксикации протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Если вы на даче, в деревне и врач далеко, окажите себе первую помощь: промойте желудок чистой холодной водой (без марганцовки), примите активированный уголь в большом количестве, пейте как можно больше жидкости – это позволит предотвратить обезвоживание. Однако все принятые вами меры ни в коем случае не отменяют визит к врачу.

Профилактика отравления грибами, или Правила грибника

– Не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых не уверены.

– Собирайте только те, которые хорошо знаете. Обязательно с ножкой.

– Отправляясь в лес, по возможности пригласите опытного грибника.

– Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города.

– Не полагайтесь на иллюстрированные руководства при идентификации грибов и определении их съедобности.

– Не определяйте съедобность грибов по их названиям, поскольку они могут отличаться в различных географическихрегионах.

– Не верьте распространенному мифу о съедобности грибов, если они не оставляют темных пятен на серебре или их едят птицы, насекомые, улитки, черви и т.п.

– Не пробуйте сырые грибы на вкус.

– Не кормите грибами детей.

– Не покупайте грибы у случайных людей.

– Не рекомендуется употреблять в пищу грибы людям с заболеваниями органов пищеварения.

– Не употребляйте грибы, которые раньше вызывали заболевания у вас, ваших родственников или животных.

– Ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них.

– Помните, что даже съедобные грибы при неправильном приготовлении и хранении могут стать несъедобными и токсичными.

– Употребление в пищу грибов совместно с алкоголем, а также их приготовление с добавлением алкоголя могут активировать ряд токсинов и привести к возникновению отсроченного токсического синдрома.

– Запомните, что даже съедобные правильно приготовленные грибы должны употребляться в пищу в умеренных количествах в качестве гарнира, а не основного блюда.

– Нельзя хранить свежие грибы больше суток даже в холодильнике, а соленые и маринованные – дольше года.

– Не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской помощью.