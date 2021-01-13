Как уберечь себя и личное авто в мороз. Рекомендации ГАИ

В ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры воздуха. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям:

✔️ Заранее проверить техническое состояние автомобиля.

✔️ Проверьте исправность аккумуляторной батареи и системы обогрева, плотность и уровень жидкости в системе охлаждения двигателя.

✔️ Бачок стеклоомывателя заправьте незамерзающей жидкостью.

ГАИ рекомендует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях.

В случае невозможности отказаться от запланированных поездок ГАИ рекомендует водителям взять с собой̆ теплые вещи, заряженные мобильный телефон, буксировочный трос, лопату и термос с горячим чаем.

В складывающихся погодных условиях всем участникам дорожного движения важно быть внимательными и осторожными на дорогах.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог. Не оставляйте свой автомобиль на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в том, что все транспортные средства остановились и уступают дорогу. В темное время суток не стоит забывать о световозвращателях на одежде.