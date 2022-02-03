Как стать военным финансистом?

В Беларуси функционирует четко выстроенная система подготовки офицерских кадров как для Вооруженных Сил, так и для других силовых ведомств нашей страны. У абитуриентов всегда есть выбор той или иной военной специальности. Одна из востребованных — военный финансист.

Обучение курсанты проходят на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете. Факультет считается одним из лучших в стране по состоянию учебно-материальной базы, оснащению современными методиками обучения, внедрению в учебный процесс компьютерных технологий, социально-бытовым условиям жизни курсантов.

Специалистов готовят на цикле «Организация финансовой деятельности войск» кафедры тактики и общевоенной подготовки.

Основные военно-специальные дисциплины, изучаемые на цикле: финансовое обеспечение воинской части; денежное довольствие военнослужащих; оплата труда; войсковое хозяйство; организация финансового обеспечения войск; основы военного законодательства; трудовое право; государственный бюджет; государственный финансовый контроль; делопроизводство воинской части.

Учебно-материальная база позволяет качественно, на современном уровне организовать подготовку специалиста. Все дисциплины обеспечены необходимой литературой, электронными методическими комплексами. Преподавательский состав имеет богатый практический опыт работы по специальности.

Военный финансист — это специфическая военная специальность, связанная с ведением финансового хозяйства как одной из сторон обеспечения боевой и повседневной деятельности войск. Он отвечает за финансовый учет, отчетность, своевременное и полное начисление и выплату денежного довольствия и заработной платы, удержание налогов, планирование, истребование, законное и эффективное расходование денежных средств, своевременное финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в воинской части.

Проживание и питание курсантов — за счет средств республиканского бюджета. Также курсантам ежемесячно выплачивается денежное довольствие. Оно зависит от присвоенного воинского звания, должности и успешной сдачи зачетов, экзаменов.

У курсантов имеются прекрасные возможности заниматься спортом, научно-исследовательской и общественной деятельностью.

На время обучения с курсантами заключается контракт на срок обучения и пять лет военной службы после обучения. Срок обучения составляет четыре года. По окончании обучения курсант получает первое воинское звание офицерского состава — лейтенант и квалификацию — экономист-менеджер.

Для поступления на военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете необходимо сделать следующие шаги:

Шаг 1. До 1 апреля года поступления подать заявление в военный комиссариат района (города) по месту жительства. К заявлению прилагаются документы согласно порядку приема.

Шаг 2. В сроки, установленные военным комиссариатом, прибыть для прохождения профессионального отбора:

по состоянию здоровья;

по физической подготовленности;

по профессионально-психологическому показателю.

Шаг 3. Успешно окончить среднюю школу.

Шаг 4. Сдать централизованное тестирование (математика, русский (белорусский) язык, иностранный язык).

Шаг 5. Подать документы в приемную комиссию военно-технического факультета в БНТУ.