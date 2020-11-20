Как сработали? В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития

Сегодня в Бобруйске состоялось выездное заседание Могилевского облисполкома. Руководство города и района совместно с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем и его заместителем Русланом Страхаром подвело итоги социально-экономического развития за 9 месяцев. Рост объемов промышленного производства, экспорт товаров и услуг, розничный товарооборот, строительство и ввод жилья, трудоустройство и рост заработной платы населения – основные тезисы заседания. Главная задача – обеспечить развитие экономики не ниже уровня 2019 года.

К Бобруйску особое внимание, ведь наш регион самый крупный из 11 городов, которые взяты на контроль Президента и включены в комплексный план ускоренного развития. Показатели Бобруйска существенно влияют на выполнение прогнозных показателей в целом по области, а значит, все бобруйские предприятия (и каждое в отдельности) влияют на благосостояние не только города, но и всего региона.

По итогам 9 месяцев достигнута положительная динамика в секторе промышленного производства, одновременно с этим снижены запасы готовой продукции на складах, возросла и прибыль от ее реализации, продолжилось создание новых предприятий малого бизнеса, контролируемой остается ситуация и на рынке труда. Внешнюю торговлю осложнила пандемия, но устойчиво положительное сальдо сохраняется. Благодаря предпринимаемым мерам по освоению новых рынков и новых видов продукции в 4-м квартале темп роста экспорта товаров по оценке составит 110,5 процента. В том числе стабилизируются экспортные поставки крупнейшего экспортера среди коммунальных предприятий – ОАО «Эковер ПРО», возобновлен экспорт Бобруйского мясокомбината, Легпромразвития…

– Отмечено успешное выполнение многих показателей комплексного плана ускоренного развития, – отметил Руслан Страхар. – Это видно невооруженным глазом. И сами жители Бобруйска видят, что появляются новые социальные объекты, строятся дороги, улучшается качество обслуживания населения, город и район приводятся в порядок. На заседании пристальное внимание уделили и развитию предприятий, как крупных, так средних и мелких. Поставлена четкая задача к концу года в среднем по городу выйти на уровень заработной платы не менее 1000 рублей. В последние 2 месяца 2020 года нужно сделать многое, чтобы увеличить выручку и пропорционально поднять зарплату. Что касается района, упор делался на сельское хозяйство, здесь главное сейчас – это развитие и повышение эффективности животноводческой отрасли. Обобщая вышесказанное, можно отметить: во главе угла всего комплексного плана стоит повышение эффективности работы предприятий и заработной платы. Сейчас с учетом особенностей текущего года и выявленных резервов будет готовиться новая программа уже на следующий год. Она тоже будет нацелена на ускоренное, то есть опережающее, развитие Бобруйска и района по отношению к развитию Могилевской области.

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