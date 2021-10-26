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Как согреться, чтобы не загореться? Советы МЧС

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Как согреться, чтобы не загореться? Советы МЧС

На улице уже давно не месяц май, а совсем скоро и вовсе наступят настоящие холода. В условиях города за тепло в домах отвечает система центрального отопления, а вот частный сектор – то место, где, преимущественно, за создание комфортных условий отвечает старая добрая печь.

Если еще до наступления холодной погоды вы не позаботились о том, чтобы она работала исправно и, что самое главное, безопасно, настало время действовать сейчас. В этом вам поможет короткий видеоролик от Центра исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ ПБиЧС, вобравший в себя все самое важное в области безопасной эксплуатации печного отопления и отвечающий на главный вопрос: «Как согреться, чтобы не загореться?».

 

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