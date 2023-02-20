Как снять контроль родственников. Отвечает участковый инспектор
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«Когда-то я злоупотреблял спиртным и всю пенсию тратил на алкоголь, – рассказывает Михаил Брониславович. – Мои родственники через суд установили надо мной попечительство, чтобы я мог распоряжаться своими доходами лишь с их согласия. Сейчас я избавился от пагубной привычки и хочу это ограничение с себя снять».
Этот вопрос мы адресовали начальнику отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска УВД подполковнику милиции Андрею Барутенко:
– Необходимо обратиться в суд, так как решение суда может отменить только суд. При необходимости суд затребует от милиции характеризующие сведения в отношении ограниченного в дееспособности.
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