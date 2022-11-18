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Калейдоскоп

Как с пользой провести выходные одному?

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Как с пользой провести выходные одному?

Ура отдыху! Выходные – это вам не шутка. Особенно, когда приходят праздники, и на неделе получается много выходных. Чтобы не показалось, что они прошли, как одно мгновение, а вы ничего не заметили, необходимо проводить их с пользой и удовольствием!

Вот несколько идей о том, чем заняться в выходные:

  1. Дать себе поспать вволю. Хронический недосып делает нас вялыми и раздражительными. Выделите себе время на полноценный сон. Только не переусердствуйте.
  2. Исследовать город. Наверняка в вашем городе есть места, о которых вы слышали, но никогда в них не бывали. Самое время наведаться туда.
  3. Организовать встречу с друзьями или родственниками. Как давно вы хотели собраться вместе, но время все не находилось? Выходной — отличная возможность провести время с друзьями. Не стоит также забывать про родителей, если вы долго с ними не виделись.
  4. Посетить интересные мероприятия. Можно побыть праздно шатающимся на каком-либо мероприятии. В праздничные выходные таких бывает довольно много. Если вы очень активная личность – станьте волонтером или участником подобного мероприятия. Новые впечатления вам обеспечены.
  5. Повести время на свежем воздухе. Прогулки и походы — занятие крайне полезное. Постарайтесь выбраться на природу. Если погода позволяет, побывайте в лесу или у водоема. Пикник в окружении близких друзей — также отличный вариант.
  6. Заняться своим здоровьем. Сходить на массаж или в баню. Устроить косметические процедуры или начать профилактический прием чего-либо. Займитесь собой.
  7. Проявить физическую активность. Посетить тренировку, заняться чем-то привычным или освоить что-то новое. Если вы давно думали посетить открытый урок по йоге — самое время.
  8. Составить культурную программу. Посетите интересные места вроде кинотеатра, боулинга или аквапарка. Может быть, стоит сходить на свидание.
  9. Устроить поход по магазинам. Обновить гардероб или купить что-то в дом. Устройте набег на интересующие вас магазины
  10. Заняться генеральной уборкой. Наверняка у вас есть куча хлама, который давно пора перебрать. Включите веселую музыку и займитесь им.
  11. Сделать перестановку в доме или мелкий ремонт. Иногда нужно давать волю своей хозяйственности и творческим способностям. Преображайте окружающее пространство так, как вам нравится.
  12. Навести порядок в документах. Прибраться в бумагах и привести их к порядку, выкинуть все лишнее. То же самое касается рабочего места и документов в компьютере. Очистите почтовый ящик, систематизируйте папки, удалите ненужное.
  13. Сделать резервные копии важных файлов. Не только в компьютере, но и в телефоне. Стоит регулярно делать такие резервы, чтобы не потерять ничего важного.
  14. Составить список фильмов, которые вы хотели бы посмотреть и начать просмотр. Можно устроить марафон фильмов какой-либо тематики.
  15. Освоить новый рецепт. Почему бы не внести что-то новое и освоить рецепт интересного блюда? Порадуйте себя и близких.
  16. Составить список книг, которые вы хотели бы прочесть. Прочитать наиболее интересные. Бывает приятно провести какое-то время наедине с хорошей книгой.
  17. Подумать о жизни. Останьтесь наедине со своими мыслями. Напишите, что думаете. Поразмышляйте о том, чего вы добились и куда движетесь. Набросайте ближайшие цели.
  18. Заняться познанием себя. Пройти какой-нибудь психологический тест, составить собственные списки.
  19. Уделить время своему хобби. Будь то рисование, вязание крючком или что угодно. Займитесь тем, что вам по душе, но вечно откладывается.
  20. Сделать что-либо своими руками. Помастерить и сотворить шедевр. Или покопаться в саду. Главное – задействуйте свои руки и мозги.
  21. Освоить полезный навык. Чему вам давно хотелось научиться? Попробуйте заняться этим! Массу информации можно найти в открытом доступе в интернете. Или посетить открытый урок.
  22. Достать дела из долгого ящика. Разберитесь с тем, что откладываете уже очень давно. Проявите решимость и займитесь этим. Постарайтесь завершить незавершенные дела.
  23. Научиться расслабляться и медитировать. Расслабление — это не просто лежать и ничего не делать. Научитесь специальным упражнениям, которые помогают снимать стресс, уделите время медитации. Освоить ее не так сложно, как кажется на первый взгляд.
  24. Отправиться в путешествие. Устройте себе перезагрузку и отправляйтесь в новое место. Пусть это будет новый город, или база отдыха в вашем же городе. Не важно. Главное — смена обстановки.
  25. Заняться экстремальными развлечениями. Добавьте красок новыми эмоциями. Займитесь чем-нибудь экстремальным, вроде банджи-джампинга, скалолазанья или скайдийвинга.
  26. Устроить вечер воспоминаний. Посмотрите старые фотографии, или свои старые записи. Поностальгируйте и поумиляйтесь.
  27. Начать вести дневник, блог или сайт. А почему бы и нет? Может у вас накопилось множество историй, о которых вы хотели бы поведать
  28. Составить свой собственный список дел, которым вы хотели бы посвятить выходные.
  29. Устроить праздник ничегонеделанья. Не составляйте никаких списков и не планируйте ничего. Делайте то, чего хотите в конкретный момент.
  30. Подписаться на интересные каналы в Яндекс Дзен и читать их регулярно! Делать это можно, например, установив Яндекс Браузер со встроенной лентой Яндекс Дзен. Скачать на телефон можно по ссылке.

По материалам svadba1000.ru.

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