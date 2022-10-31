Как родителям ребенка с дополнительными потребностями воспользоваться услугой «социальная передышка»?

Медико-социальная помощь на базе учреждения здравоохранения «Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (далее – Дом ребенка), расположенного по адресу: 212010, г. Могилев, ул. Сурганова,71, оказывается по желанию законных представителей ребенка-инвалида, в возрасте до 4 лет, IV группа здоровья (независимо от СУЗ) и ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, IV группа здоровья (СУЗ III-IV) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь в форме плановой медицинской помощи (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.03.2017 №26 «Об утверждении Положения о доме ребенка»).

Медико-социальная помощь осуществляется на возмездной основе при наличии свободных мест по предварительной записи на основании договора, заключаемого в письменной форме между законными представителями ребенка и Домом ребенка в порядке, установленном законодательством в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02. 2009 № 182 «Об оказании платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения». Оплата за оказание услуги медико-социальной помощи осуществляется законными представителями ребенка ежемесячно в размере 80% от получаемой пенсии ребенка-инвалида. Средства, поступающие в качестве оплаты за оказанную помощь, зачисляются в доход городского бюджета в счет компенсации расходов данного бюджета (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2012 №164 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.02. 2009 № 182).

Направление пациентов в палату для оказания медико-социальной помощи осуществляется в плановом порядке врачебным консилиумом территориальной организации здравоохранения, которая обеспечивает оказание пациенту медицинской помощи, в соответствии с перечнем медицинских показаний и медицинских противопоказаний для оказания медико-социальной помощи, установленных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 января 2013 № 3 «О некоторых вопросах организации медицинской помощи и предоставления социальных услуг».

При заключении договора родителями (законными представителями) ребенка-инвалида предоставляются следующие документы:

паспорт родителя (законного представителя) ребенка-инвалида; свидетельство о рождении (паспорт) ребенка-инвалида; направление территориальной организации здравоохранения, осуществляющей оказание медицинской помощи ребенку в амбулаторных условиях для оказания услуги медико-социальной помощи на базе Дома ребенка; заключение врачебного консилиума территориальной организации здравоохранения, осуществляющей оказание медицинской помощи ребенку в амбулаторных условиях с указанием развернутого клинического диагноза, основного и сопутствующих заболеваний; актуальная выписка из истории развития ребенка (ф. 112/у) с указанием дозы и кратности приема лекарственных средств, сведений о непереносимости лекарственных средств и аллергических реакциях. медицинская справка о состоянии здоровья с указанием результатов осмотра на чесотку, педикулез, отсутствие контакта с инфекционными больными в течение 21 дня; справка от врача-психиатра об отсутствии у ребенка психического расстройства (заболевания), сопровождающегося асоциальным поведением. оригинал документа об отрицательном результате тестирования на наличие коронавирусной инфекции, выполненного методом ПЦР, за 3 дня до поступления в учреждение, за 5 дней - с учетом выходных; справка о размере социальной пенсии ребенку-инвалиду (при поступлении до 15-го числа текущего месяца, справка предоставляется за предшествующий месяц до госпитализации, при поступлении после 15-го числа, справка о размере социальной пенсии предоставляется за текущий месяц);

При помещении в Дом ребенка, на период получения медико-социальной помощи, родителями (законными представителями) ребенка предоставляются по описи:

личные вещи в соответствии с потребностями ребенка и погодными условиями;

лекарственные средства в оригинальной упаковке с листком-вкладышем, получаемые ребенком на постоянной основе;

лечебное индивидуальное диетическое питание, получаемое ребенком на постоянной основе;

вспомогательные технические средства социальной реабилитации, в которых нуждается ребенок (инвалидная коляска, терапевтический стул, укладки, корсет, протезы, вертикализатор и др.).

предметы и средства ухода за ребенком (шампунь, мыло, зубная щетка, зубная паста, расческа, достаточное количество памперсов и влажных салфеток, детская косметика по уходу за кожей и др.), любимые игрушки.

Родитель обязан:

предоставить достоверную информацию о ребенке, необходимую для качественного оказания медико-социальной помощи: данные о личности ребенка, его семье, режиме питания и сна, предпочтениях в питании, потребностях, умениях самостоятельного обслуживания во время приема пищи и при осуществлении гигиенических процедур, данные о коммуникативных навыках, поведенческих особенностях, социальных способностях;

обеспечить своевременную доставку ребенка в учреждение и возвращение его домой в соответствии с согласованными сроками пребывания;

в случае неявки, отмены или сокращения срока получения медико-социальной помощи незамедлительно информировать администрацию учреждения, с указанием причины;

обеспечить ребенку опрятный внешний вид, передать необходимые личные вещи, в соответствии с потребностями ребенка и погодными условиями, промаркировать личные вещи ребенка;

передать с четкой и однозначной инструкцией по применению, прописанные лечащим врачом лекарственные средства, с указанием названия препарата, графиком приема, сроком годности и дозировкой;

предоставить номера телефонов экстренной круглосуточной связи с родителями (законными представителями);

своевременно внести оплату за оказанную услугу;

выполнять Правила внутреннего распорядка учреждения.

Предварительная запись для получения услуги медико-социальной помощи осуществляется по телефону 8(0222)744713 с 08.00 до 16.00 в рабочие дни, контактное лицо – Бутко Евгения Владимировна, специалист по социальной работе.