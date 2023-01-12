Как работают мобильные датчики контроля скорости 12 января, рассказали в ГАИ.

С 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чаусский район), (км 48+400), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский р-н), (км 26+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г. Могилев, ул. Космонавтов, в р-не д.47, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 19:00 - г. Бобруйск, ул. Минская, в р-не д.102, скоростные ограничения 60 км/ч; с 6:30 до 15:30 - г. Могилев, ул. Королева, в р-не д.19, скоростные ограничения 60 км/ч.

По материалам mogilevnews.by.