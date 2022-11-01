Как работают мобильные датчики контроля скорости 1 ноября рассказали в ГАИ
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С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в р-не д.8, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) (км 1+600), скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Пушкинский, в р-не д.7, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чаусский район) (км 26+200), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 8:00 до 19:00 – а/д М-8 (км 265+100), скоростные ограничения 50 км/ч;
с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Гришина, в р-не д.70, скоростные ограничения 60 км/ч.
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