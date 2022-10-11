Как работают мобильные датчики контроля скорости с 11 октября рассказали в ГАИ

11 октября

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-72 (Осиповичи) (км 1+600), скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Пушкинский, в районе дома 7, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 9:00 до 18:00 - а/д 43 (Климовичский р-н) (км 24+400), скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чаусский район) (км 26+200), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч.

12 октября

с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 67, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Шкловский р-н) (км 215+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский р-н) (км 26+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

13 октября

с 8:00 до 20:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в районе дома 8, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 62, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Шкловский р-н) (км 215+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 17+900), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 6:00 до 15:00 - г.Могилев, ул.Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч.

14 октября

с 8:00 до 20:00 - г.Бобруйск, ул.Крылова, в районе дома 8, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Чериковский район) (км 75+300), скоростные ограничения 70 км/ч;

с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Минское шоссе, в районе дома 31, скоростные ограничения 60 км/ч;

с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 228+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;

с 7:00 до 16:00 - г. Могилёв, ул. Симонова, в районе дома 59А, скоростные ограничения 60 км/ч.

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