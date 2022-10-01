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Как работают мобильные датчики контроля скорости с 1 октября рассказали в ГАИ

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Как работают мобильные датчики контроля скорости с 1 октября рассказали в ГАИ

1 октября
с 9:00 до 18:00 - а/д Р-43 (Глуша Бобруйский) (км 261+100), скоростные ограничения 50 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г. Могилёв, ул. Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 15+800), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Могилевский р-н) (км 26+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 16:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 37, скоростные ограничения 60 км/ч.

2 октября
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-93 (Кировский р-н) (км 73+500), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Якубовского, в районе дома 14, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 228+700), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, ул.Гришина, в районе ОАО «Моготекс», скоростные ограничения 60 км/ч;
с 6:30 до 15:30 - г.Могилев, пр-т Шмидта, в районе дома 90, скоростные ограничения 60 км/ч.

3 октября
с 9:00 до 19:00 - г.Бобруйск, ул.Минская, в районе дома 130а, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 7:00 до 19:00 - г.Могилев, пр-т Димитрова, в районе дома 45, скоростные ограничения 60 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д Р-122 (Могилевский район) (км 20+800), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 8:00 до 19:00 - а/д М-8 (Могилевский р-н) (км 261+100), скоростные ограничения 90 и 70 км/ч;
с 6:30 до 15:30 - г. Могилёв, ул. Королева, в районе дома 19, скоростные ограничения 60 км/ч.

 

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