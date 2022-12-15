Как провести зимние каникулы с пользой для всей семьи

Уважаемые родители, скоро наступят долгожданные выходные, новогодние каникулы. Каждый ребенок с нетерпением их ждет. Конечно же, родители ждут наступления каникул не меньше, чем их любимые чада, ведь это время, когда они могут полезно и продуктивно провести со своими детьми. Это отличная возможность вспомнить свое детство, повеселиться от души, а еще сблизиться с детьми и стать для них настоящими друзьями. Отдых в период новогодних каникул должен быть не только полезным, но и увлекательным, чтобы дети вспоминали об этом с радостью и позитивом.

Постарайтесь комбинировать шумные развлечения и тихий отдых, походы в гости и семейные вечера. Необязательно посещать все мероприятия, которые устраиваются для детей. Выберите те развлечения, которые будут интересны не только детям, но и всей вашей семье. Родители тоже имеют право на интересный и полезный отдых.

Сходите с ребенком на Новогоднее представление. А после обязательно обсудите с ним, что он видел: какие были главные герои, что они делали, что чувствовали, какие это герои – положительные или отрицательные. Дома предложите ребенку пересказать сюжет кому-то из членов семьи (папе, сестре, бабушке). Расспросите своего ребенка, что больше всего ему запомнилось. Пусть дома нарисует главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку или придумает свое продолжение.

Организуйте детский утренник на дому. Не обязательно приглашать героев Деда Мороза и Снегурочки. Достаточно собрать несколько друзей своего ребенка, приготовить несложный стол с бутербродами, пиццей и фруктовыми шашлычками, придумать несложные конкурсы или взять с интернета – сейчас их на сайтах огромное количество. Попробуйте выступить в роли аниматора и просто подурачьтесь с детьми.

Если позволяет погода, устройте пешую экскурсию. Все учреждения нашего города красиво украшены к новогодним праздникам. Обратите внимание ребенка на украшения, огни и прочее. Обязательно расскажите, что там происходит, какие люди работают – профессии, где учились, есть ли форменная одежда, что они делают и для кого.

Обязательно устраивайте всей семьей выходы на природу, и у вас надолго останется ощущение хорошего полноценного отдыха и веселого зимнего праздника. Собираясь на прогулку, возьмите с собой мешочек с пшеном (или любой другой крупой). Детям очень нравится кормить птиц, но можно крупой и рисовать. А если удастся набрать «разнокалиберные» и разноцветные творческие материалы (к примеру, гречку, пшено, семечки, фасоль), то получатся объемные рисунки.

Ноу-хау: насыпьте крупу в пластиковые бутылочки и проделать в них маленькие отверстия, через которые сыплется крупа. Рисовать такими «крупяными макси — карандашами» еще интереснее.

А еще в пластиковые бутылки можно набрать дома разноцветной воды, подкрашенной акварельными красками. Маленькая дырка в пробке превращает бутылку в «брызгалку», которой можно рисовать на снегу.

Недаром гласит мудрая народная пословица «Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною». Подкормка и наблюдение за жизнью пернатых, рассказы о том, из чего они строят гнезда, как высиживают птенцов, где зимуют и чем питаются, — подчас становятся открытием не только для ребенка, но и для взрослого. Смастерите кормушки для птиц, используя пакеты из-под сока или молока. Готовые кормушки развесьте на деревьях возле дома. Насыпьте корм. Это может быть овес, семечки подсолнечника, семена тыквы, крошки пшеничного хлеба, пшено, сушеные ягоды, кусочки фруктов и даже несоленое сало. Но запомните: ржаной хлеб, кожуру цитрусовых фруктов птицам давать нельзя – это опасно для их здоровья. Для детей это будет не только увлекательная игра, но и настоящий урок доброты! И, конечно, не забывайте про подвижные игры:

Пришла зима.

Задача участников этой игры — быстро и четко показывать то, что говорит ведущий. Все игроки выстраиваются в большой круг. Ведущий говорит: «Пришла зима» — все прыгают на месте. По команде «Пошел снег» все должны встать на месте и покружиться вокруг себя, подняв руки вверх. Команда «Завыла вьюга» — все бегут по кругу. По сигналу ведущего «Началась метель» игроки стараются идти на полусогнутых ногах. «Намела метель сугробов» — все должны присесть, наклонить голову и обхватить ноги руками. Сначала ведущий произносит команды медленно, затем все быстрее и быстрее. Участник, который замешкался или выполнил другое действие, выбывает из игры.

Футбол в снегу.

Летом детвора часто играет во дворе в футбол, но не стоит отказываться от него зимой, ведь дети так любят возиться в снегу. Предложите им сыграть в особенный зимний футбол. Желательно, чтобы снег на площадке был достаточно рыхлый – это сделает игру еще интереснее. Если бегать по сугробам трудно, можно играть в гандбол, то есть руками.

Юные художники.

Пора, наконец, достать рулон обоев с антресолей, расстелить его длинной-длинной дорожкой и рисовать на нем всей семьей новый прекрасный мир. Или что получится. Очень увлекательное занятие – это рисование «гигантской печаткой». Разложите обои на полу, раскрасьте плоской кистью подошву большого резинового сапога. Можно изобразить огромный подсолнух, дерево-великан и т. д. Фантазируйте. Предложите юному дарованию порисовать ладошками. Ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Не менее интересно будет вашему чаду заняться кляксографией с трубочкой — ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовать.

Можно заняться лепкой. Приготовьте соленое тесто и лепите из него. Делается соленое тесто легко: 200 г соли, 200 г муки и 125мл воды. После того, как из теста вылеплено то, что было задумано, фигурки можно запечь в духовке, а потом раскрасить.

Настольные игры. А сколько настольных игр незаслуженно пылится на полках шкафов в каждом доме! Дети вряд ли смогут их освоить самостоятельно, а вот совместные игры с родителями подарят ребятам поистине незабываемые минуты. Кроме того, есть игры, которые учат думать, и будут интересны в любом возрасте – шашки, шахматы. Поиграйте в игру «Чудесный мешочек» – завяжите глаза ребенку, пусть он вынимает из сумки их на ощупь и пытается объяснить, что ему попалось. Такая игра хорошо тренирует мелкую моторику, а также стимулирует тактильные ощущения. Если ребенок склонен к тихим занятиям, игра в конструктор, мозаика и пазлы, конечно, придутся ему по душе.

Новогодние каникулы – отличное время, чтобы устроить со своими детьми и их друзьями «Мастерскую Деда Мороза». Кто сказал, что Мастерская работает только до Нового года? Вовсе нет! Вырезать снежинки, делать елочные игрушки и гирлянды, учиться красиво паковать подарки можно до самого Старого Нового года.

И, конечно, книга… Дед Мороз не будет против – читать каждый день ребенку хотя бы по одной сказке. Читайте детям сказки. Читать сказку нужно так, чтобы ребенок сопереживал поступкам героев, с восторгом воспринимал добро и всей душой противился злу. Ведь сказка помогает формировать речь ребенка, его эмоциональную жизнь, воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает воображение и фантазию.

Дорогие родители, как бы вы ни задумали провести выходные дни с детьми, это должно нравиться и вам, и им. Выкиньте на время из головы все свои проблемы и расслабьтесь. Главное, чтобы удовольствие получила вся семья – и дети, и взрослые – вот секрет счастливых семейных праздников. Очень хочется надеяться, что такая консультация-подсказка поможет вам, родителям, организовать совместный отдых с детьми, и подарит много радостных, запоминающихся минут. Счастливого Нового года и Рождества!

По материалам stiralkovich.ru.