Как провести осень с пользой

Осень – пора непредсказуемая. Ясные дни сменяются пасмурными, солнечные – дождливыми. И если сентябрь еще балует нас теплой погодой, то октябрь нередко приносит первые заморозки, а в ноябре уже совсем холодно.

И одновременно осень – это всегда начало чего-то нового. Заканчиваются отпуска и каникулы. Начинается новый учебный год. Каждый день – это еще один шанс сделать свою жизнь лучше. Ведь для счастливого человека даже самая холодная и дождливая осень – бесценное время, которое так важно провести с пользой.

Но чем же заняться осенью, чтобы прожить ее не зря, чтобы потом вспоминать с теплотой в душе? Мы предлагаем идеи, чем можно заняться осенью!

Устройте фотосессию на природе

Осенние пейзажи – лучший фон для красивых кадров! Поле с подсолнухами, лес, берег озера или реки – снимки на фоне красно-золотистых красок осени получаются просто потрясающими! Фотографируйте все: гроздья калины, поздние цветы, разноцветные листья и, конечно же, себя на их фоне. Сделайте рябиновые бусы, венок из разноцветных листьев, а в него вплетите гроздья калины и цветы. Насобирайте красивых веточек, разноцветных листьев, шишек – из них можно сделать новогодние сувениры для друзей и любимых.

Начните заниматься спортом

Осенью физическая активность снижается, поэтому многие люди набирают лишние килограммы. Запишитесь на танцы, аэробику, йогу, пойдите в тренажерный зал, а еще лучше – в бассейн. Плаванье тонизирует, способствует похудению, оздоравливает организм. Осень – лучшая пора для занятий бегом: на улице уже не так жарко, как летом, а свежий воздух, как известно, очень бодрит. Занятия спортом помогут развеять осеннюю хандру. Ведь когда человек ведет активный образ жизни, то и гормоны счастья вырабатываются активней.

Отправляйтесь на отдых в жаркие страны

Особенно если не получилось отдохнуть летом, тем более что осенью недорогих предложений от туристических фирм предостаточно. Долгожданная поездка подарит массу новых впечатлений и положительных эмоций, перед которыми осенняя депрессия будет просто бессильной. Путешествовать можно и по родной стране, по ее самым красивым городам – они в эту пору окутаны особой романтикой. Даже поездка в соседний город поможет развеяться, сменить обстановку.

Устройте пикник на природе

Посидите у костра, испеките картошку, пожарьте колбаски, попейте ароматного травяного чая из термоса, спойте песни под гитару. А если нет возможности выбраться на природу, устройте пикник дома. Запеките картошку с мясом в духовке, откройте баночку огурцов или маринованных грибов, сделайте домашний пирог, приготовьте чай из трав, выключите свет, зажгите свечи, включите любимую музыку и расположитесь прямо на полу, постелив теплое одеяло.

Пригласите в гости друзей

Приготовьте разные виды чая (с травами, ягодами, фруктами), сладкие угощения, например, печенье с пожеланиями, позовите в гости подруг и устройте дегустацию. А еще можно испечь домашний пирог – с яблоками, грушами, сливами, или сразу несколько – по разным рецептам, и устроить конкурс на лучший десерт. Чаепитие с различными вкусностями, задушевные разговоры, песни под гитару, запах домашней выпечки… Это так здорово – проводить вечера в компании любимых друзей.

Составьте культурную программу

Кинопремьеры, концерты, всевозможные выставки – изучите все внимательно, заранее позаботьтесь о билетах, ведь приобретать их на такие мероприятия лучше заранее. Читайте книги. Бумажные. Запах бумаги, уютный хруст страниц, желтый свет торшера, теплый плед, ароматный кофе – такая обстановка как нельзя лучше располагает к чтению. Книги нас развивают, пополняют словарный запас, поэтому не ленитесь читать, ведь хороших книг так много!

Прогуляйтесь по магазинам

Необязательно что-то покупать. Просто наслаждайтесь осенним шоппингом, ведь он, в отличие от летнего, размеренный и неторопливый. В осенние месяцы в магазинах гораздо спокойнее: новые вещи продаются без скидок, летние уже распроданы, а значит, нет и такого ажиотажа, как летом.

Соберите урожай

Если у вас есть дача, или бабушка живет неподалеку, отправляйтесь собирать урожай. От сбора овощей-ягод-фруктов можно получить море удовольствия! Свежий воздух, птичьи голоса, дары природы, которыми потом можно будет наслаждаться всю зиму – такое времяпровождение полезно и для тела, и для души. А еще вы можете помочь бабушке сделать домашние заготовки – закатать варенья-соленья на зиму.

Сходите в лес по грибы

Только представьте, что вы будете чувствовать, когда после прогулки по осеннему лесу вернетесь домой с лукошком опят, подберезовиков или благородных белых грибов. Золотой ковер из листьев, устилающий еще зеленую траву, красные островки из ягод на лесных полянах, разноцветные кроны деревьев, сквозь которые пробиваются несмелые солнечные лучи, дуновение последнего теплого ветерка, «концерт» из птичьих голосов – такая прогулка подарит море удовольствия!

Сделайте домашние заготовки

Запаситесь сезонными фруктами, ягодами и овощами, пока на рынке они продаются по доступным ценам. Овощи можно заморозить или заготовить на зиму. Квашеная капуста, малосольные огурцы, кабачковая икра, яблочное повидло – можно обойтись традиционными рецептами или освоить новые, более экзотические, например, приготовить кизиловое варенье или сделать цукаты из тыквы.

Займитесь рукоделием

Купите пряжу разных оттенков и свяжите для близких людей уютные зимние вещи: шарфики, варежки, носочки. Таким подаркам они искренне порадуются. Осенью время как будто замедляется. В дождливые вечера можно смотреть старые фильмы, читать любимые книги, вязать, вышивать, наслаждаясь неспешным течением времени и любимыми согревающими напитками.

Посвятите себя творчеству

Рисование, йога, вокал, танцы – вариантов много. Главное, чтобы это было занятие для души. Запишитесь в автошколу, пойдите на кулинарные курсы, научитесь плести бисером, делать оригами, играть на музыкальном инструменте. Вырезайте из дерева, лепите, фотографируйте – посвятите себя чему-нибудь новому и увлекающему. Найдите для себя новое хобби, которое будет приносить вам удовольствие, будет развивать вас, изменит жизнь к лучшему, подарит новые знакомства и интересные встречи.

Займитесь самообразованием

Пойдите на языковые курсы, посетите профильные семинары, почитайте книги по своей специализации.

Если нужно подтянуть иностранный язык, посещайте «разговорные клубы». Осень – самое время что-то изменить в своей жизни, переосмыслить ее, окончить начатое, запланировать новое, решиться на то, о чем давно мечтали, найти новую, более интересную и высокооплачиваемую работу.

Проведите выходные активно

В теплую солнечную погоду можно отправиться на речную прогулку на лодке или теплоходе, покататься на лошадях, сходить в зоопарк, поехать на ролледром или организовать велосипедную прогулку. Кстати, все эти идеи очень хороши для романтических свиданий.

Осень – это время года, которое многие не любят за переменчивую и непредсказуемую погоду. Но нельзя забывать о том, что дождливые дни освобождают массу драгоценного времени, которое мы можем провести с пользой для себя. И даже когда за окном хмуро и сыро, помните: в каждом времени года есть свое неповторимое очарование.

Вы еще думаете, что делать этой осенью? Живите и радуйтесь жизни! Наполняйте каждый день смыслом, проживайте с любовью и вспоминайте с благодарностью! Счастливой вам осени!

По материалам stiralkovich.ru.