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Калейдоскоп

Как провести лето с пользой

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Как провести лето с пользой

Каждому из нас хочется по-настоящему ярких эмоций, таких, как были летом во время школьных каникул у бабушки в деревне. Таких эмоций, о которых напоминают запахи цветущего сада, вкусы сдобной выпечки . В те минуты мы были счастливы, ведь так?

Cо временем наша жизнь превращается в рутину, день сменяется один за другим, мы не успеваем полностью прочувствовать ЖИЗНЬ.

Мы предлагаем вам интересный эксперимент. Вот список дел, захватывающих и интересных, их хватит на все лето! Выбирай любое и выполняй с удовольствием. И тогда это лето будем прекрасным!

  1. Встретить закат на пруду
  2. Выпить шампанское на завтрак
  3. Провести сутки без социальных сетей
  4. Погулять босиком под дождем
  5. Съесть килограмм клубники за раз
  6. С разбега вбежать в воду
  7. Покататься на велосипеде
  8. Побывать в трех городах
  9. Собрать букет полевых цветов
  10. Покормить уток в пруду
  11. Покататься на роликах
  12. Испечь торт
  13. Выпить коктейль на летней веранде
  14. Поиграть в настольные игры с друзьями
  15. Устроить пикник
  16. Сделать фруктовый салат
  17. Прочитать три новые книги
  18. Написать стих
  19. Пригласить друзей в гости
  20. Покататься на колесе обозрения
  21. Запустить воздушного змея
  22. Бегать по утрам
  23. Провести несколько дней на даче
  24. Наблюдать за ночным небом
  25. Снять видео о своем лете
  26. Устроить коктейльную вечеринку
  27. Приготовить лимонад
  28. Объесться персиками, черешней и арбузами
  29. Загореть
  30. Пройти 20 км. за день
  31. Съесть сладкую вату
  32. Погулять в новом месте
  33. Поужинать при свечах
  34. Проснуться под пение птиц
  35. Приготовить летний суп: окрошку или гаспачо
  36. Сделать утреннее фото с любимым и распечатать его
  37. Посмотреть салют
  38. Заняться фитнесом на природе
  39. Весь вечер провести в спа или устроить спа дома
  40. Устроить выходные в палатке
  41. Встретить рассвет
  42. Побегать босиком по траве
  43. Поиграть в бадминтон
  44. Устроить летнюю фотосессию
  45. Проведать родственников
  46. Почитать книгу на природе
  47. Сварить варенье
  48. Поужинать на летней веранде
  49. Поспать на свежем воздухе
  50. Прогуляться в одиночестве
  51. Сделать фотокнигу о лете
  52. Съесть мороженое на улице
  53. Покачаться на качели
  54. Позавтракать на природе
  55. Побегать в поле
  56. Поиграть в волейбол на природе
  57. Искупаться в море/реке/озере
  58. Подарить подарок любимому просто так
  59. Пособирать лесные ягоды
  60. Съездить в соседний город на экскурсию на поезде или электричке
  61. Вернуться домой поздно
  62. Сходить в кинотеатр под открытым небом
  63. Выкинуть ненужные вещи
  64. Загадать желание, глядя на звезды
  65. Весь день делать комплименты любимому
  66. Пожарить шашлык
  67. Посетить ферму
  68. Сходить в кино на поздний сеанс
  69. Сделать пасту на ужин
  70. Ночь посиделок с друзьями
  71. Сплести венок на голову из полевых цветов
  72. Испечь картошку на костре
  73. Поспать в гамаке
  74. Посадить растение
  75. Сделать маску на лицо из свежих ягод
  76. Сбросить 3 кг
  77. Напиться кваса
  78. Съездить на рыбалку
  79. Покататься на тарзанке
  80. Нарисовать лето
  81. Сделать карту желаний
  82. Посетить достопримечательности своего города
  83. Создать новую семейную традицию
  84. Посмотреть мультфильм
  85. Написать список того, что вдохновляет
  86. Подарить цветы любимой/подарить приятную мелочь любимому
  87. Принести кофе в постель любимому человеку
  88. Выпить травяной чай
  89. Найти четырехлистный клевер и загадать желание
  90. Прокатиться на речном трамвае
  91. Покормить белок
  92. Устроить вечер старой музыки
  93. Объесться сыром и вином
  94. Потанцевать
  95. Испечь пирог с ягодами
  96. Залезть на дерево
  97. Пускать мыльные пузыри
  98. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи
  99. Сходить в Розарий
  100. Облиться водой и высохнуть
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