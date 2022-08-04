Как провести лето с пользой

Каждому из нас хочется по-настоящему ярких эмоций, таких, как были летом во время школьных каникул у бабушки в деревне. Таких эмоций, о которых напоминают запахи цветущего сада, вкусы сдобной выпечки . В те минуты мы были счастливы, ведь так?
Cо временем наша жизнь превращается в рутину, день сменяется один за другим, мы не успеваем полностью прочувствовать ЖИЗНЬ.
Мы предлагаем вам интересный эксперимент. Вот список дел, захватывающих и интересных, их хватит на все лето! Выбирай любое и выполняй с удовольствием. И тогда это лето будем прекрасным!
- Встретить закат на пруду
- Выпить шампанское на завтрак
- Провести сутки без социальных сетей
- Погулять босиком под дождем
- Съесть килограмм клубники за раз
- С разбега вбежать в воду
- Покататься на велосипеде
- Побывать в трех городах
- Собрать букет полевых цветов
- Покормить уток в пруду
- Покататься на роликах
- Испечь торт
- Выпить коктейль на летней веранде
- Поиграть в настольные игры с друзьями
- Устроить пикник
- Сделать фруктовый салат
- Прочитать три новые книги
- Написать стих
- Пригласить друзей в гости
- Покататься на колесе обозрения
- Запустить воздушного змея
- Бегать по утрам
- Провести несколько дней на даче
- Наблюдать за ночным небом
- Снять видео о своем лете
- Устроить коктейльную вечеринку
- Приготовить лимонад
- Объесться персиками, черешней и арбузами
- Загореть
- Пройти 20 км. за день
- Съесть сладкую вату
- Погулять в новом месте
- Поужинать при свечах
- Проснуться под пение птиц
- Приготовить летний суп: окрошку или гаспачо
- Сделать утреннее фото с любимым и распечатать его
- Посмотреть салют
- Заняться фитнесом на природе
- Весь вечер провести в спа или устроить спа дома
- Устроить выходные в палатке
- Встретить рассвет
- Побегать босиком по траве
- Поиграть в бадминтон
- Устроить летнюю фотосессию
- Проведать родственников
- Почитать книгу на природе
- Сварить варенье
- Поужинать на летней веранде
- Поспать на свежем воздухе
- Прогуляться в одиночестве
- Сделать фотокнигу о лете
- Съесть мороженое на улице
- Покачаться на качели
- Позавтракать на природе
- Побегать в поле
- Поиграть в волейбол на природе
- Искупаться в море/реке/озере
- Подарить подарок любимому просто так
- Пособирать лесные ягоды
- Съездить в соседний город на экскурсию на поезде или электричке
- Вернуться домой поздно
- Сходить в кинотеатр под открытым небом
- Выкинуть ненужные вещи
- Загадать желание, глядя на звезды
- Весь день делать комплименты любимому
- Пожарить шашлык
- Посетить ферму
- Сходить в кино на поздний сеанс
- Сделать пасту на ужин
- Ночь посиделок с друзьями
- Сплести венок на голову из полевых цветов
- Испечь картошку на костре
- Поспать в гамаке
- Посадить растение
- Сделать маску на лицо из свежих ягод
- Сбросить 3 кг
- Напиться кваса
- Съездить на рыбалку
- Покататься на тарзанке
- Нарисовать лето
- Сделать карту желаний
- Посетить достопримечательности своего города
- Создать новую семейную традицию
- Посмотреть мультфильм
- Написать список того, что вдохновляет
- Подарить цветы любимой/подарить приятную мелочь любимому
- Принести кофе в постель любимому человеку
- Выпить травяной чай
- Найти четырехлистный клевер и загадать желание
- Прокатиться на речном трамвае
- Покормить белок
- Устроить вечер старой музыки
- Объесться сыром и вином
- Потанцевать
- Испечь пирог с ягодами
- Залезть на дерево
- Пускать мыльные пузыри
- Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи
- Сходить в Розарий
- Облиться водой и высохнуть