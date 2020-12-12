Как прошел традиционный новогодний бал для одаренных детей

Новогодний бал для учащихся, добившихся высоких результатов в учебной деятельности, творчестве и спорте прошел сегодня в Бобруйске. В празднично украшенном зале Центра дополнительного образования детей и молодежи собрались около 130 ребят из всех школ и гимназий нашего города.

Принять участие в мероприятии и поздравить школьников пришли первые лица Бобруйска во главе с председателем горисполкома Александром Студневым:

– Дорогие друзья! Уважаемые дамы и господа! Я рад приветствовать всех участников сегодняшнего бала, благодаря которым в этом зале царит молодость, красота и талант. Новогодним балом мы открываем благотворительную акцию «Наши дети». Именно вы – наши дети города Бобруйска – олицетворяете красоту, ум и талант. И благодаря вам мы сегодня понимаем, как важно сохранить то, что сегодня имеем. Вы – наше будущее. Я хочу вам пожелать свершения всех задач, покорения новых вершин. И в преддверии Нового года желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. Давайте будем знакомиться, – открыл новогодний бал Александр Викторович.

Элегантные и нарядные пары под звуки оркестра грациозно и красиво вступили в танцевальный праздник. Галоп, французский «Па де патинер», полонез, венский вальс чередовались с бальными играми с колокольчиками и воздушными шарфами. Новогодний бал – время пококетничать и насладиться чарующей музыкой, улыбками и прекрасными впечатлениями.