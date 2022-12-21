Как пройдет IV городской новогодний бал в Бобруйске

Считанные дни остаются до ежегодного новогоднего бала для детей, добившихся высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. Он состоится в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» и пройдет в Бобруйске 24 декабря.

Сейчас проходят генеральные репетиции. Корреспондент Bobrlife побывал на одной из них, и узнал, что ждет целеустремленных ребят.

Традиционно местом встречи станет Центр дополнительного образования детей и молодежи. В этом году участие примут 48 пар, или 96 ребят, которые побеждали в различных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Поздравить ребят с наступающими Новым годом и Рождеством придут представители исполнительной власти и депутаты.

Леди и джентльмены приветствуют друг друга «Полькой знакомств». Затем вечер продолжится собирательными танцами, не обойдется и без русского бального танца конца XIX века «Падепатинер», юные кавалеры в строгих костюмах и невероятные барышни в пышных платьях пастельных тонов станцуют французский «Котильон» и «Польку» в стиле модерн.

По доброй традиции в этот день выберут короля и королеву бала. Проголосует каждая из пар.

Добрый и щедрый волшебник Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой подарит ребятам сладкие подарки.

Заключительным танцем бальной программы станет вальс.

– Это четвертый городской новогодний бал. В этом году будут новые танцы и традиционные. Выбор короля и королевы бала очень понравился ребятам, которые были в прошлом году, и мы решили продолжить традицию. Это интригует участников бала, – уверен Алексей Лукашевич, директор гимназии-колледжа искусств Бобруйска. – Ребятам интересно столкнуться с культурой XVIII-XIX веков. Бобруйск – культурный город, поэтому бал не просто должен продолжаться, он обязан быть.

Праздничная встреча обещает быть насыщенной и точно оставит положительные эмоции и яркие воспоминания.

Виктор ЧАБАН, фото автора.