Как проходит досрочное голосование на участке №24

Досрочное голосование на республиканском конституционном референдуме завершится вечером 26 февраля. Заблаговременно могут проголосовать граждане, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.

Всего на участке для досрочного голосования №24, который расположился в средней школе №9, зарегистрировано 756 человек, среди которых есть те, кому уже исполнилось восемнадцать лет, и у них есть право участвовать в референдуме.

– Улицы, которые подлежат нашему участку ­­– Пушкина, К. Либкнехта, Социалистическая, Московская, Октябрьская, Энгельса. Хочу сказать, что жители, проживающие на территории нашего участка, достаточно активно выражают свое волеизъявление. Они позитивно настроены на те изменения, которые предлагаются в новом проекте Конституции, – отметила председатель участковой комиссии.

Мы и сами убедились в этом, пообщавшись с людьми, которые пришли отдать свой голос за будущее страны.

Алексей Руденко

– В этом проекте главное, чтобы все стало на свои места. Мы хотим жить в родной Беларуси мирно и спокойно. Я всегда принимаю активное участие в таких судьбоносных событиях. Решаются важные вопросы для жизни государства, которые имеют большое значение для всех нас. Я голосую за мир, за будущее своей семьи и всей страны.

Наталья Панчан

– Завтра у меня весь день расписан. Решила прийти и спокойно проголосовать сегодня, исполнить свой гражданский долг. Я хочу, чтобы наша страна продолжала развиваться. Я отдаю голос за будущее своих детей и внуков, чтобы они имели хорошее образование, чтобы у нас была медицина на высоком уровне, а также за чистое и мирное небо.

Напоминаем, что участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе голосующему нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении идентификационной карты или биометрического паспорта гражданина РБ, военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету.