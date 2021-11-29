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Как принимает руководство горисполкома граждан в декабре?

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Как принимает руководство горисполкома граждан в декабре?

ГРАФИК

личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома

на декабрь 2021 года

 

Студнев А.В.

председатель горисполкома

 

Каб. 21108.12.2021 с 08.00 до 13.00

22.12.2021 с 08.00 до 13.00

 

Кисель И.Н.

первый  заместитель

председателя горисполкома

 

Каб. 21101.12.2021 с 08.00 до 13.00

15.12.2021 с 08.00 до 13.00

Жук О.Н.

заместитель председателя горисполкома

 

Каб. 50708.12.2021 с 08.00 до 13.00

22.12.2021 с 08.00 до 13.00

 

Омелюсик В.А.

заместитель председателя

горисполкома

 

Каб. 41101.12.2021 с 08.00 до 13.00

15.12.2021 с 08.00 до 13.00

Брацков А.А.

управляющий делами

горисполкома

Каб. 70201.12.2021 с 08.00 до 13.00

29.12.2021 с 08.00 до 13.00

 

 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

 

Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.

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