Как принимает руководство горисполкома граждан в декабре?

ГРАФИК
личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома
на декабрь 2021 года
|Студнев А.В.
председатель горисполкома
|Каб. 211
|08.12.2021 с 08.00 до 13.00
22.12.2021 с 08.00 до 13.00
|Кисель И.Н.
первый заместитель
председателя горисполкома
|Каб. 211
|01.12.2021 с 08.00 до 13.00
15.12.2021 с 08.00 до 13.00
|Жук О.Н.
заместитель председателя горисполкома
|Каб. 507
|08.12.2021 с 08.00 до 13.00
22.12.2021 с 08.00 до 13.00
|Омелюсик В.А.
заместитель председателя
горисполкома
|Каб. 411
|01.12.2021 с 08.00 до 13.00
15.12.2021 с 08.00 до 13.00
|Брацков А.А.
управляющий делами
горисполкома
|Каб. 702
|01.12.2021 с 08.00 до 13.00
29.12.2021 с 08.00 до 13.00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
68 00 29, 68 00 28
или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.
Примечание: в случае возникновения служебной необходимости в график могут вноситься изменения.