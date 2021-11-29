Как принимает руководство горисполкома граждан в декабре?

ГРАФИК

личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Бобруйского горисполкома

на декабрь 2021 года

Студнев А.В. председатель горисполкома Каб. 211 08.12.2021 с 08.00 до 13.00 22.12.2021 с 08.00 до 13.00 Кисель И.Н. первый заместитель председателя горисполкома Каб. 211 01.12.2021 с 08.00 до 13.00 15.12.2021 с 08.00 до 13.00 Жук О.Н. заместитель председателя горисполкома Каб. 507 08.12.2021 с 08.00 до 13.00 22.12.2021 с 08.00 до 13.00 Омелюсик В.А. заместитель председателя горисполкома Каб. 411 01.12.2021 с 08.00 до 13.00 15.12.2021 с 08.00 до 13.00 Брацков А.А. управляющий делами горисполкома Каб. 702 01.12.2021 с 08.00 до 13.00 29.12.2021 с 08.00 до 13.00

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:

68 00 29, 68 00 28

или в кабинете №207 с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.