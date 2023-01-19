Как правильно выйти из Рождественского поста

Рождественский пост – один из самых строгих православных постов, а длится он более месяца и уступает лишь Великому посту. Многие люди, не смотря на изыски новогодней гастрономии, строго придерживаются всех правил Рождественского поста до 6 января. Во время Рождественского поста исключаются мясо, яйца и молочные продукты. Рыбу можно употреблять по субботам, воскресеньям и в большие праздники. Во вторник, четверг и субботу разрешается включать в рацион пищу с растительным маслом.

Изменения в организме и что нельзя делать

За время Рождественского поста организм человека постепенно отвыкает переваривать белковую пищу животного происхождения. Выход из поста – стресс для организма. Смена рациона питания требует изменений в работе желудочно-кишечного тракта. Неправильный выход из поста может вызвать:

появление или обострение язвенной болезни,

колиты,

панкреатит,

холецистит,

плохое самочувствие.

Пока человек соблюдает пост, организм перестает вырабатывать некоторые ферменты, которые необходимы для расщепления мяса, молочных продуктов и яиц. Если сразу после выхода из поста начать есть запрещенные деликатесы, то организму нечем будет их перерабатывать. В первые дни после поста еще нельзя есть мясное, жирное, сдобное; потребуется некоторое время для перехода на обычное питание.

Этапы выхода из поста

Выходить из поста следует в течение 1-2 недель, особенно людям, у которых хронические заболевания. Не нужно резко нагружать организм обычной пищей, постепенно переходите на обычное питание.

Первые пару дней после поста лучше не включать в рацион мясо, позволяется кусочек отварной курятины или другого нежирного мяса, например, говяжьего языка. Можно начинать употреблять не жирные молочные продукты: молоко, йогурт (желательно домашнего приготовления), бутерброд со сливочным маслом (с красной икрой или сыром). Позволяются яйца, сваренные вкрутую или всмятку, только не жаренные и не больше 1-2 штук. Рекомендуются овощные блюда, рассыпчатый рис, отварной картофель. Не рекомендуется свежая выпечка – рождественский хлеб следует есть вчерашний. Сразу после поста рекомендуется выпивать не более 100-200 г вина.

На 3-4 день можно включить нежирные мясные блюда, например паровые котлеты, вареную куриную грудинку. Рекомендуется употреблять быстрые углеводы, например, белый хлеб в сочетании с отварным картофелем и мясом. Простые углеводы помогают организму усваивать животный белок.

Через неделю уже можно возвратить привычный рацион. Но если у вас есть хронические заболевания, то лучше поосторожничать еще несколько дней, чтобы организм сумел полностью возвратиться в привычную колею.

Общие рекомендации

Употребляйте белки животного происхождения, они легко усваиваются и перевариваются организмом. Можно включить в рацион белую рыбу, обильно политую лимонным соком, который заменяет кислоту желудочного сока.

Белковые продукты ешьте в первой половине дня.

Для улучшения выработки желудочного сока включите в свой рацион соления, приправы, крепкие бульоны.

Прислушивайтесь к своему организму. Если у вас наблюдаются вздутие живота, урчание, коликообразные боли, отхождение газов с запахом, плохое самочувствие, следует обратиться к врачу и придерживаться щадящей диеты.

Сразу после выхода из Рождественского поста в один прием пищи употребляйте не более одного белкового продукта. Комбинируйте легкоперевариваемые белки, чтобы пищеварительная система не дала сбой.

Противопоказано потребление ферментных медикаментов. Пищеварительная система может самостоятельно не восстановиться после поста, если начать ей «помогать».

Рекомендуется употребление сорбентов для улучшения работы кишечника, для уменьшения газообразования.

Что можно подавать на стол после Рождественского поста?

По традиции на Рождественский стол подают 12 постных блюд. Рождественские яства можно есть понемногу, не переедая. Примерные блюда, которые можно подать на праздничный стол без ущерба для организма:

вареники с капустой или картошкой,

маринады и соленья: квашеная капуста, маринованные огурцы, помидоры, морковь, свекла,

голубцы овощные,

тушеный картофель с грибами,

запеченная рыба,

овощное рагу,

винегрет,

узвар – компот из сухофруктов,

кутья.

Выход из Рождественского поста следует делать с умом, иначе вся проделанная работа будет испорчена и пойдет насмарку.

По материалам likar.info.