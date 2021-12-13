Как правильно управлять автомобилем в дождь и снегопад

Эксплуатация транспортного средства в летнее время на свободной от пробок трассе способна доставлять удовольствие. Но использовать личный автомобиль приходится в любое время года, в том числе ночью и при плохих погодных условиях. Основные сложности в управлении возникают при выпадении осадков и при наличии тумана. Дождь и снегопад увеличивают риск ошибок и возникновения ДТП.

Основные сложности управления транспортным средством в сложных погодных условиях

Современные автомобили оснащаются новейшими системами, помогающими в управлении и компенсирующими ошибки в управлении. Но полностью исключить риск заноса автомобиля со всеми вытекающими последствиями не удается. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

Снижение видимости и обзорности при снегопаде и дожде.

Дорога становится скользкой из-за выпавшего снега. Образовавшиеся во время дождя лужи также значительно ухудшают сцепление покрышек с дорогой.

Блики от света фар на влажной или заснеженной дороге сильно мешают в управлении автомобилем.

Автомобильные шины часто рассчитаны на определенное дорожное покрытие и режим вождения. Изменение данных условий негативно влияет на управляемость.

При снегопаде и дожде увеличивается тормозной путь автомобиля, что повышает уровень аварийности.

Даже если водитель в совершенстве владеет навыками управления в сложных погодных условиях, другие участники дорожного движения могут допускать серьезные ошибки.

Для того чтобы избежать аварийных ситуаций, желательно быть готовым к изменению погодных условий. Большое значение имеет качество покрышек и стиль управления транспортным средством. В некоторых случаях от поездок лучше всего отказаться.

Особенности вождения в дождь

Вождение в дождь на первый взгляд не имеет особых сложностей. При этом увеличение количества аварий является объективным фактом. Основные опасности для водителя заключаются в снижении видимости, появлении эффекта аквапланирования и снижении силы сцепления покрышек с дорогой.

Для того чтобы сделать поездку безопасной, необходимо придерживаться следующих правил:

В первую очередь требуется снизить скорость до 50 километров в час и менее.

Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть увеличена, так как тормозной путь на скользкой дороге также возрастает.

Для того чтобы стать на трассе более заметным, необходимо включить фары и противотуманные фонари.

Остановка автомобиля обязательна, если стеклоочистители не справляются со своей задачей.

Перед пешеходными переходами необходимо быть особенно внимательными и до минимума сбрасывать скорость.

Перед лужами необходимо сильно снижать скорость, чтобы избежать скрытых под водой ям и эффекта аквапланирования.

При заносах обязательно исключаются резкие повороты рулевого колеса. Такой подход позволит избежать сноса транспортного средства с дороги.

Указанные рекомендации являются несложными и доступны для любого водителя. Соблюдение данных правил существенно снижает риск аварийных ситуаций, что гарантирует безопасность для водителя и пассажиров.

Как управлять автомобилем при сильном снегопаде

Вождение в зимнее время при сильном снегопаде является более сложным, чем при дожде. Усложняют управление сумерки, которые в зимнее время наступают гораздо раньше. Для того чтобы на дороге не возникло затруднений, перед поездкой необходимо очистить автомобиль от скопившегося снега и льда. В результате удается улучшить обзорность.

Вне зависимости от времени включатся фары и противотуманные фонари. Автомобиль становится более заметным на дороге. Скорость движения существенно снижается. При этом следует избегать резких разгонов и таких же торможений. Набор скорости и остановка должны быть плавными, а все действия лучше начинать делать заблаговременно.

Концентрация является основным условием безопасного вождения. При снегопаде необходимо не отвлекаться на разговоры, смотреть по сторонам, общаться по телефону. Обязательно увеличивается дистанция до впереди идущего автомобиля. Такой подход позволит избежать экстренного торможения и заноса транспортного средства.

При заносах нельзя резко выворачивать руль. Водитель должен постараться плавно вернуть автомобиль на траекторию движения. Также надо быть готовым к экстренным ситуациям, связанных с ошибками вождения других участников дорожного движения. Выполнение указанных рекомендаций позволит избежать ДТП, различных неприятностей на дороге, сохранить свои нервы и здоровье, сделать поездку комфортной и безопасной.

mg.by