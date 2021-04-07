Как правильно питаться, чтобы быть здоровым? В ТЦСОН Ленинского района прошла встреча со специалистом по питанию

Правильно питаться важно в любом возрасте. Сбалансированное правильное питание ― одно из обязательных условий долголетия и сохранения работоспособности человека. Особенно важно уделять внимание правильному питанию пожилым людям, это способствует сохранению и укреплению их здоровья, а так же повышает качество жизни граждан старшего поколения. Специально для отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» 5 апреля была организована встреча со специалистом по питанию.

Директор местного фитнес-клуба Марина Акуленко (специалист более чем с 18-летним стажем) провела встречу, на которой рассказала участникам отделения, как правильно питаться, чтобы быть здоровым. В пожилом возрасте происходит перестройка всех основных процессов обмена веществ, увеличивается потребность организма в витаминах и других элементах. Правильное меню, учитывающее возрастные изменения, поможет не только избежать проблем с пищеварением, но и сделать организм более устойчивым к повседневным нагрузкам и стрессам. Еда для пожилых людей должна быть не только полезной, но и разнообразной. Встреча была познавательной и интересной, все участники получили ответы на свои вопросы за чашкой ароматного травяного чая. В завершении встречи всем участникам были подарены гостевые визиты на занятия от фитнес-клуба.