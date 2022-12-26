Как правильно наряжать елку

Раньше ели украшали сладостями, фруктами, цветной бумагой, пока в Европе в XVIII веке не появились елочные шары.

Выбирая елку, нужно соотнести ее размеры с габаритами комнаты, которую она будет украшать. При определении места учтите наличие в квартире батарей, печей и других нагревательных приборов. Идеальной для елочки будет светлая, хорошо проветриваемая часть комнаты, удаленная от источников тепла. Не используйте для украшения елки свечи и бенгальские огни — слишком велика опасность возгорания. Начните украшать елку с размещения на ней электрогирлянды, предварительно проверив ее исправность. Пользуйтесь гирляндами только заводского изготовления. Повесьте на елку крупные, самые эффектные игрушки. Очень нарядно смотрится елка, при украшении которой использовалось только 2-3 цвета, например белый, зеленый, красный. Не стоит перегружать зеленую красавицу слишком крупными шарами, дайте ей возможность показать свои пушистые ветви во всем своем естественном великолепии. Постарайтесь повесить несколько красивых игрушек рядом с лампочками гирлянды, чтобы эта подсветка обеспечивала эффект волшебного свечения в темноте. Далее займитесь более мелкими игрушками. Подвешивать их желательно на достаточно длинных нитях. Некоторые предпочитают заменять их канцелярскими скрепками. В этом случае скрепку надо разогнуть в форме неправильной «восьмерки», маленьким крючком подцепить петельку игрушки, а большим крючком прикрепить к ветке. Цвет этих скрепок также подбирается с учетом общего цветового решения. Эффектно смотрится елка, игрушки которой крепятся на длинных атласных лентах. Украшения должны располагаться равномерно со всех сторон, если елка стоит посредине комнаты, или размещаться так, чтобы елкой можно было любоваться со всех доступных мест. Кроме того, важно, чтобы новогоднее дерево не потеряло центровку. Последней украшают верхушку ели, надевая на нее традиционный шпиль или звезду. Однако этот канон не является обязательным. Если таковых «наконечников» в наличии нет, они могут быть заменены большим оригинальным бантом или любой игрушкой подходящего вида и формы. Бусы и мишуру располагают не по вертикали, а вокруг ствола. В зависимости от общего цветового замысла блестящие нити могут быть одного цвета или разноцветными.

Кроме соблюдения этих общих рекомендаций, нужно позаботиться о каком-либо оригинальном индивидуальном отличии. Возможно, это будет необычное цветовое решение. Понятие «мода» в последнее время стало непосредственно распространяться и на лесную красавицу. Сейчас считается модным украшать елку в цвета благородных металлов – серебро или золото, не допуская их смешения. Этой цели способствует соответствующая оберточная бумага, обволакивающая контуры любых новогодних игрушек. В качестве особо стильных украшений допускается использование женской бижутерии – кулонов, цепочек, но выдержанных в одной цветовой гамме.

Можно украсить елочку игрушками одинаковой формы. Например, только шарами или шишками, сосульками или снеговичками. Оригинальность и необычную целостность можно придать облику елки, направив на кончики ее ветвей струю аэрозоля с золотой краской, позолотив таким же образом и нижнюю часть большинства игрушек.

Если в семье есть дети, лучше начать новогодние радостные приготовления заранее. Посвятите несколько декабрьских вечеров семейным разговорам о предстоящих праздниках, заблаговременно вместе с малышами начните изготовление елочных украшений. Предложите своим домашним самое простое: покрасить специальной краской или аэрозолем грецкие орехи, завернуть мелкие коробочки в блестящую оберточную бумагу и завязать красивые бантики; сделать из соленого теста забавных снеговичков, украсив их мелким бисером и блестящей мишурой; изготовить крошечные свитки из разноцветной фольги.

По материалам dedmorozural.ru.