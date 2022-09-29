Как повлиять на стихийные рынки? Бобруйские депутаты обсудили вопросы торговли в неустановленных местах

На выходе из магазинов или на пешеходных дорожках вблизи рынков на коробках, стульчиках, а то и просто расстелив на земле пакет, бабушки продают овощи и фрукты со своих огородов, молоко и творог, сало и домашние консервации. Бывает, к стихийным «базарам» присоединяются и предприниматели, торгующие аналогичной продукцией. Знакомая картина? Излюбленные места они покидать не хотят, даже после предупреждений о нарушении: нельзя торговать в неустановленных местах. Хотя реализовывать выращенные на собственных грядках «витамины» никто не запрещает, даже наоборот город заботится, чтобы людям было удобно. Помимо рынков в Бобруйске организовано 15 открытых площадок (лотки под навесом) на 130 торговых мест, которые предоставляют бесплатно тем, кто хочет продать излишки фруктов-овощей с приусадебных участков. И тем не менее торговля в неустановленных местах – проблемный вопрос в нашем городе. Как пресечь подобные нарушения и что предпринять, чтобы бобруйчане торговали только в специально предназначенных для этого местах, обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию, инвестиционной и инновационной деятельности, предпринимательству и торговле Бобруйского городского Совета депутатов. – Одним из важных элементов пресечения несанкционированной торговли является информационная, разъяснительная и агитационная работа. Созданной рабочей группой ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия (с начала года их было 33). Объясняем гражданам, что реализация продукции в общественных местах, загромождение товаром территории, что создает неудобства пешеходам, – это нарушения законодательства, за которые привлекают к административной ответственности. В ходе рейдовых мероприятий выносим предупреждения и составляем протоколы на физических лиц, проводим профилактическую работу с ними, – рассказала начальник управления торговли и услуг горисполкома Елена Семенчук. Кстати, покупателям стоит задуматься и о качестве предлагаемых «с земли» продуктов, особенно скоропортящихся, и о последствиях для здоровья. Ведь неизвестно, в каких условиях изготавливали, например, домашнюю консервацию, как хранили и соблюдали правила санитарии и личной гигиены. Во время обсуждения депутаты предлагали разные варианты решения вопроса торговли в неустановленных местах. «Мы должны создавать условия для торговли людям, которые сами вырастили продукцию, но при этом не превращать город в сплошной рынок, – подвел итог разговора председатель горсовета Михаил Желудов. – Нужно еще раз досконально пересмотреть места торговли, которые востребованные, посещаемые. Провести их ревизию и упорядочить. Определиться, где нужно добавить новые торговые лотки, где переместить уже установленные. И обязательно обозначить, что это место торговли для физических лиц, предоставляемое на безвозмездной основе. Надо сделать так, чтобы людям было удобно». Что касается рейдовых проверок, то работа в этом направлении в Бобруйске продолжится. «Самое главное – их результат и эффективность, подчеркнул Михаил Викторович. – Люди должны четко понимать: если торгуют в неустановленных местах, то будут привлечены к ответственности».

Второй вопрос, рассмотренный на заседании постоянной комиссии, – выполнение регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске государственной программы «Строительство жилья» на 2021 -2025 годы. Начальник отдела строительства горисполкома Татьяна Солонович в докладе отметила, что в нашем городе по доведенному заданию в 2022 году должно быть введено в эксплуатацию более 73 тысяч кв. метров жилья, из них почти 12,7 тысяч кв. метров – индивидуальное жилищное строительство. За 8 месяцев 167 многодетных семей улучшили жилищные условия с поддержкой государства. Строительство жилья в Бобруйске проходит в соответствии с графиком. В третьем квартале запланировано ввести в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома.В завершение заседания комиссии заслушали отчет о работе депутата горсовета по Молодежному избирательному округу №10 Олега Болбаса. В этом году депутат провел 25 встреч с избирателями и 7 приемов граждан. Люди обращались к Олегу Викторовичу по вопросам благоустройства, социальной сферы, трудоустройства, освещения улицы Железнодорожной и покоса травы вдоль улиц в частном секторе. «По всем обращениям даны консультации, решены вопросы, требующие привлечения службы ЖКХ. Оказана помощь в трудоустройстве 3 граждан, в благоустройстве детского сада №37: произведена подсыпка въезда, привезена плодородная земля, установлены две песочницы, – рассказал депутат. – Вместе со своим коллективом активно работали на субботниках, занимались благоустройством территории железнодорожной станции Бобруйск и сквера «Привокзальный». Принимал участие во всех городских мероприятиях и акциях, в том числе направленных на профилактику пьянства и наркомании, травматизма».