Как поучаствовать во II Республиканском конкурсе социальной рекламы «#Познай Беларусь»?

Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму при поддержке Министерства информации, Министерства культуры и Министерства образования с 16 мая по 27 сентября 2022 года проводят II Республиканский конкурс социальной рекламы «#Познай Беларусь».

Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего туризма с последующим привлечением широких слоев населения к совершению туристических путешествий по территории Беларуси.

Задачи конкурса:

формирование позитивного отношения к совершению путешествий внутри страны;

повышение интереса граждан к посещению туристических ресурсов и иных объектов, привлекательных для туристов;

популяризация историко-культурного, военно-патриотического наследия и природного достояния Беларуси;

вовлечение граждан в социально-культурную жизнь Беларуси;

расширение возможностей для творческой самореализации участников.

В конкурсе заявлено 3 номинации: «слоган», «плакат», «видеоролик».

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: физические лица, включая детей и учащуюся молодежь (студенты учреждений высшего образования, учащиеся учреждений среднего специального, профессионально-технического и среднего образования), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявка вместе с конкурсной работой подается участником конкурса на электронную почту konkurs2.tourism@gmail.com с пометкой «#ПознайБеларусь» не позднее 1 сентября 2022 года по форме согласно приложению 1 к Положению конкурса.

Прием заявок осуществляется с 16 мая по 1 сентября 2022 года.