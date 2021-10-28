Как получить защиту от коронавируса на 100%, рассказал Александр Гинцбург

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как получить защиту от коронавируса на 100%. Специалист считает, что все дело в правильном комбинировании препаратов.

Так, комплекс мер, который состоит из прививки «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может полностью защитить от COVID-19. По словам специалиста, такая схема может создать барьер не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения в принципе.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – сказал ученый.

Он также пояснил, что во время использования назальной вакцины образуется барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета.