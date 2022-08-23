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Профилактика

Как подготовить печь? Советы спасателей

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Как подготовить печь? Советы спасателей

Начинать подготовку печи к отопительному сезону следует с прочистки дымохода. В процессе эксплуатации печи, на стенках ее дымохода и трубе скапливается сажа, которая может загореться. Самым первым признаком засорения дымохода является плохая тяга в топке, то есть если плохо загораются, медленно прогорают даже сухие дрова.

Детальный осмотр

После прочистки дымохода необходимо осмотреть топку печи: заменить при наличии трещин, прогорания или деформации колосник, дверцу топки и плиту. Смонтировав новую варочную поверхность, нужно замазать все отверстия смесью, устойчивой к высоким температурам. В тех случаях, если где-то повреждены кирпичи, их также необходимо заменить.

Внешний вид

Завершив эти работы можно приступать к оштукатуриванию, покраске и побелке печи. Перед тем, как штукатурить печь, лучше очистить ее поверхность от старой покраски и штукатурки, которая плохо держится. Затем необходимо заштукатурить образовавшиеся трещины. После того, как заштукатуренные места просохнут, их нужно побелить. Важно не забывать и про дымоход. Предпочтительнее красить печь и дымоход в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать трещины, и на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Нужен ли предтопочный лист?

Определенно нужен! Предтопочный металический лист защитить ваш пол в случае выпадения углей или искр. По-прежнему его размеры прописаны как 50*70 см. Но можно и больше. Кстати, он по правилам должен еще быть и стационарно прикрепленным к полу. Поэтому железяка в углу, которую вы периодически подкладываете к печке не является предтопочным листом. НО! Если пол у печи у вас из негорючих материалов (бетон, плитка), то предтопочный лист не обязателен.

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