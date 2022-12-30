Как подготовить организм к новогодней ночи

Мы с нетерпением ждем наступления праздников. И меньше всего думаем о том, что эти дни для нашего организма будут большим стрессом. Поскольку широкая славянская душа и наше национальное гостеприимство приводят к тому, что за один день съедается недельная норма запрещенных вкусностей с достаточным количеством алкоголя. При этом напрягаются все внутренние системы организма — пищеварительная, особенно печень, нервная и сердечно-сосудистая, мочевыделительная. Поэтому давайте обсудим, как подготовить организм к обильному праздничному столу, а главное, как построить рацион после праздника, чтобы быстро восстановиться (в том числе и в объеме талии).

Что есть перед праздником

По устоявшейся традиции на самый семейный праздник мы стараемся выставить на стол все самое вкусненькое, жирненькое и то, что в течение года, как правило, не можем себе позволить в повседневном меню. Причем традиционно на Новый год готовится двенадцать блюд, но мы умудряемся довести это количество до бесконечности. Поэтому такая гастрономическая вседозволенность определенно может привести к пере­еданию или так называемому синдрому шведского стола. Не стоит садиться на диеты для снижения массы тела непосредственно перед праздником (чего греха таить, всем нам хочется выглядеть сногсшибательно, ну хотя бы в Новый год). Разгрузочный день необходимо делать только после вечеринки. Дело в том, что низкоэнергетическое питание и недостаточное поступление питательных веществ вызывают снижение выработки пищеварительных ферментов, что после обильного праздничного стола однозначно приведет к расстройству пищеварения. Для профилактики выпейте во время застолья любой ферментный препарат (фестал, гастал, мезим и прочие). Это облегчит работу печени и поджелудочной железы.

Не стоит весь день 31 декабря ограничивать себя в пище (а так часто бывает, когда мы заняты готовкой) и ждать, пока пробьют куранты, чтобы наесться вдоволь. Иначе, сев на голодный желудок за обильный стол со спиртными напитками, вы не только рискуете переесть, но и печень не справится даже с небольшим количеством алкоголя. В течение дня необходимо как минимум 2-3 раза принять пищу, лучше, чтобы это были молочные блюда, каши, овощи и фрукты. А также не ограничивать себя в питье (около 1,5 литра воды в день). Не стоит в течение дня перед новогодним столом (кстати, на следующий день тоже) употреблять жирное, жареное, копченое, это позволит облегчить работу печени и поджелудочной железы. Если вы плохо переносите алкоголь, перед тем как пойти в гости, рекомендуется выпить сырое яйцо, стакан молока, съесть пару вареных картофелин с маслом – они замедляют всасывание алкоголя и предотвращают быстрое наступ­ление опьянения. Вредное воздействие спиртного на организм также можно ослабить, выпивая большое количество жидкости до и после застолья. Не стоит запивать алкоголь газированными напитками – содержащийся там углекислый газ заметно ускоряет скорость всасывания алкоголя в кровь. И вообще, крепкое спиртное лучше не запивать, а заедать. Кстати, крепкие напитки не стоит медленно смаковать, а лучше традиционно выпивать залпом, потому что всасывание алкоголя начинается уже в слизистой оболочке рта, причем оттуда он сразу попадает в кровоток и воздействует на нервную систему. Уменьшает вероятность наступления быстрого опьянения и активированный уголь: 2-4 таблетки за 10-15 минут до первой рюмки, затем – по 2 таблетки через каждый час. Однако при этом нужно помнить, что активированный уголь сорбирует пищеварительные ферменты, а это несколько замедляет переваривание пищи.

Новогодний стол

При выборе блюд на праздничный стол жирное мясо лучше заменить жирной рыбой (она полезна благодаря омега-3 жирным кислотам), отдавать предпочтение блюдам из постного мяса (например, говядина, курица, индейка), блюдам из овощей. Это связано с тем, что жирная мясная пища (гусь, утка, баранина, жирная свинина) усиливает нагрузку на печень, которая и так занята многоступенчатым процессом расщепления алкоголя. Не рекомендуется очень острая пища, содержащая чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус, поскольку она замедляет окисление и расщепление алкоголя. Чтобы не потерять голову от большого количества вкусной еды и не переесть, рекомендуется, до того как сядете за стол (за 0,5-1 час), съесть 1-2 столовые ложки отрубей, запив стаканом воды. Доказано, что при этом снижается потребность в пище на 20%. В правильной закуске должно быть достаточное количество пищевых волокон и пектина в составе овощных и фруктовых салатов. Наиболее богаты пектинами яблоки, баклажаны, свекла, редис, морковь, тыква, абрикосы, сливы, вишни, груши и др. Обязательно положите себе в тарелку салат из свежей капусты, которая содержит тартроновую кислоту, способствующую мобилизации жира из жирового депо, что не даст активно набрать массу тела. Кроме того, капуста вызывает секрецию желудочного сока и обладает сильным желчегонным действием, поэтому улучшит переваривание праздничной пищи. Однако при склонности к метеоризму лучше отдать предпочтение цветной капусте, которая богаче белками, витаминами и железом, чем белокочанная капуста, и легче переваривается. Кроме того, овощные салаты с капустой уменьшают желание съесть больше, поскольку являются объемной пищей с низкой энергетической ценностью. Вообще на каждую порцию рыбы или мяса должно приходиться не менее 3 порций овощей, тогда ваше пищеварение успешно справится с нагрузкой.

При приготовлении праздничных блюд из мяса старайтесь мариновать его не в майонезе, а в кефире, лимонном соке или горчице. Это поможет снизить энергетическую ценность мясного блюда и повысить его усвояемость. Чтобы усилить обменные процессы в организме (улучшить переработку алкоголя и расщепление пищевых продуктов), хорошо закусывать пищей, содержащей много органических кислот. Это все фрукты и овощи, имеющие кислый вкус (он обусловлен лимонной, яблочной, винной и другими важными органическими кислотами). Между сменой блюд лучше пить зеленый чай, который активирует рецепторы жировых клеток и способствует их распаду (благодаря кофеину и катехинам). Чай лучше пить с медом, поскольку фруктоза, глюкоза и органические кислоты, которыми богат мед, усиливают распад токсичных продуктов метаболизма алкоголя (ацетальдегидов).

Не забывайте о минералах

На праздничном столе нужно увеличить количество блюд, содержащих продукты-источники цинка. Это связано с тем, что цинк является составной частью фермента – алкогольдегидрогеназы, которая окисляет и обезвреживает алкогольные напитки, поступающие в наш организм. Кстати, в качественную водку при производстве добавляют цинк, это и объясняет относительную мягкость похмелья при употреблении подобных напитков даже в достаточно больших количествах. Чтобы улучшить послепраздничное состояние, нужно, чтобы в блюдах на столе было достаточное количество магния. Если у человека в организме его не хватает, то после праздничного стола выше шансы иметь головную боль и быть нервным и раздражительным. Кстати, магнием богаты фундук (добавляем измельченный в салаты), кальмар, шпинат, сыр, печень трески, шоколад. На столе должны быть продукты, обладающие мочегонным эффектом (это позволит избавиться от продуктов распада алкоголя): кабачок, клубника (естественно, замороженная в десертах), печеный картофель, апельсины, бананы, зеленый чай, петрушка, укроп. К сожалению, есть люди, для которых шампанское (и некоторые вина) является источником неприятных переживаний в форме аллергии – возникают высыпания по типу крапивницы, зуд и даже затруднение дыхания. Это связано с тем, что виноградники обрабатываются сернистым ангидридом (для защиты от гнили винограда) или его добавляют в качестве стабилизатора виноградного сусла.

Таким людям лучше употреблять во время праздника водку хорошего ка­чества.

Подготовила Людмила Любимцева.