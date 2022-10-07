Как поделить автомобиль в семье по закону? Отвечают нотариусы

Вопрос: – Муж умер от коронавируса в прошлом году. На него был оформлен автомобиль, который остался в наследство. Могу ли я его продать, если в доле, кроме меня, еще мой несовершеннолетний ребенок?

Раиса Шпаковская, нотариус Могилевского нотариального округа:

– Да, это возможно, однако для такой продажи необходимо согласие органа опеки и попечительства.

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Вопрос: – В семье один автомобиль на двоих (я и жена). Иногда при поездках по городу забываем передавать друг другу техпаспорт. Можно ли сделать его копию и заверить его нотариально на такой случай?

Юлия Шелковина, нотариус Могилевского нотариального округа:

– Для свидетельствования верности копии Вы можете обратиться к любому нотариусу с паспортом, техническим паспортом транспортного средства (свидетельством о регистрации) и его копией. За совершение нотариального действия подлежит оплате нотариальный тариф в размере 40% базовой величины (на сегодняшний день 12 рублей 80 копеек). Если Вы относитесь к лицам, которым назначена пенсия в Республике Беларусь, и (или) инвалидам I и II групп, при предоставлении соответствующего документа (пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида) будет применена льгота по оплате нотариального тарифа.

Однако обращаю Ваше внимание на то, что Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 №551 (ред. от 30.12.2019) «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» предусмотрена обязанность водителя механического транспортного средства иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ наряду с водительским удостоверением и другими документами свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) механического транспортного средства. Предоставление копии вышеуказанным нормативно-правовым актом не предусмотрено.