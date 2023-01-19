Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА, как планируют развивать белорусские технопарки.

"С 2012 года количество технопарков увеличилось с 11 до 17. Это говорит о том, что услуги по поддержке инновационного предпринимательства становятся все более востребованными. Дальше планируем привести работу технопарков в соответствие с перспективной моделью, разработанной ГКНТ", - рассказал Сергей Шлычков.

Он пояснил, что представляет собой эта модель. "Технопарк оказывает поддержку резидентам путем материально-технического, финансового, организационно-методического, информационного, консультационного и иного обеспечения. А также содействует созданию и развитию субъектов малого бизнеса в сфере инноваций, чтобы они в дальнейшем тоже стали резидентами", - отметил председатель ГКНТ.

"Но на этом мы не остановимся. В стране планируется и в дальнейшем при необходимости создавать новые технопарки и их филиалы в регионах. Технопарки в свою очередь должны развивать технологическую инфраструктуру для оказания услуг резидентам, привлекать внебюджетные источники финансирования для субъектов инновационной инфраструктуры", - подчеркнул Сергей Шлычков.

Он отметил значительную роль технопарков в развитии инновационного предпринимательства в регионах Беларуси. Технопарки на постоянной основе организуют и проводят стартап-мероприятия, в том числе форумы, инвест-уикенды, мастер-классы, семинары и другое. Они активно участвуют в развитии локальных стартап-школ.

Для развития резидентов технопарков действующим законодательством предусмотрена система налоговых льгот для резидентов: налог на прибыль 10% (обычная ставка - 18-20% в зависимости от региона), понижающий коэффициент арендной ставки от 0,1 до 0,9. А полное освобождение от уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, предусмотрено по решению местных советов депутатов для резидентов таких городов, как Брест, Витебск, Гомель, Горки и Могилев.

"Изменения на законодательном уровне и постоянная работа по привлечению резидентов позволят технопаркам стать перспективной площадкой для развития инновационной экономики страны", - резюмировал председатель ГКНТ.