Как обстоят дела с зарплатами в реальном выражении? Минэкономики дало прогноз по итогам года

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич прокомментировал тему зарплат в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы наблюдаем изменение тенденции: уже в августе реальная заработная плата начала восстанавливаться. При расчете реальной зарплаты берется два фактора - номинальная зарплата и инфляция. В январе - августе номинальная зарплата выросла более чем на 13%, есть тренд на снижение инфляции. Это позволит выйти по итогам года на уровень реальных зарплат порядка 100%", - сказал Дмитрий Ярошевич.

По его словам, успешная производственная и экспортная стратегия позволяют предприятиям чувствовать себя достаточно неплохо. "По последним данным, рентабельность продаж составила 9%. Это очень высокий результат. Чистая прибыль по экономике - более Br12 млрд. А это те ресурсы, которые можно использовать, когда нужно немножко больше оборотных средств из-за удлинившейся логистики. Это такая подушка финансовой безопасности. Но также это и вопрос инвестиций. Если у предприятий больше собственных средств, они могут модернизировать производство, поддерживать конкурентоспособность", - отметил замминистра.