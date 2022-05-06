Как обезопасить себя от грабителя? Советы УВД

Сегодня уличные кражи, грабежи и разбои достаточно распространенный вид преступлений. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать основные правила личной безопасности.

Во-первых, старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных денежных средств или иных материальных ценностей; крупные украшения лучше спрятать под одежду или снять. Снимая деньги со счета в банкомате, убедитесь, что за вами никто не наблюдает. Никогда не пересчитывайте деньги на улице.

Во-вторых, не носите сумку за спиной и со стороны проезжей части. Женщинам и девушкам сумочку лучше повесить через плечо. Пользуясь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой.

В-третьих, старайтесь идти домой только по освященным и оживленным улицам, избегать безлюдных территорий, не прокладывать свой маршрут по пустырям и малолюдным переулкам. Если впереди по пути следования вы заметили людей, вызывающих опасение, перейдите на другую сторону улицы или выберите другой маршрут.

В-четвертых, если вы возвращаетесь домой затемно, попросите родных, чтобы обязательно встретили вас на остановке общественного транспорта (особенно это касается женщин, подростков и пожилых людей) или при возможности добирайтесь на такси.

В-пятых, в пригородных поездах не садитесь в пустой вагон. Лучше займите место в вагоне с другими пассажирами.

В-шестых, при подходе к дому, особенно в ночное время, незаметно осмотритесь, нет ли за вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень часто спасает от неприятностей.

В-седьмых, чтобы не задерживаться возле подъезда, ключи от квартиры можно приготовить заранее и положить в карман.

В-восьмых, если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними войти в подъезд. Старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с личностями, не внушающими вам доверия.

В-девятых, если вы заметили, что вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин), незамедлительно сообщите в милицию и укажите приметы лица, преследовавшего вас.

В-десятых, для самозащиты носите в кармане газовый баллончик. Подойдет даже свисток, чтобы спугнуть нападающего.

Что нужно делать, если на вас напал преступник?

Если вы слышите, что вас явно преследуют или догоняют, резко повернитесь навстречу преследователю. Грабитель, который собирается выхватить вашу сумку (пакет, шапку) почти всегда рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины. Если вы увидели его лицо, это может существенно ослабить агрессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить темп ходьбы или направление движения, найдите безопасное людное место. Если же вы решите бежать, то делайте это как можно быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь.

Если на вас напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера». У него есть возможность определить местонахождение лифта и вызвать милицию.

в случае нападения нужно поднять громкий крик о помощи: практика показывает, что крик о помощи зачастую не вызывает необходимой реакции у окружающих, в этих случаях специалисты рекомендуют кричать «пожар»;

постарайтесь убежать, но оказывать активное физическое сопротивление можно только в том случае, если вы уверены в своем физическом пре­восходстве, хотя попытка оказать активное сопротивление резко снижает желание преступника продолжать нападение, если вы стали жертвой вооруженного нападения, соизмеряйте свои силы с силами преступника, особенно в случае, если преступник не один;

в случае невозможности убежать или справиться с преступником, вступите с ним в переговоры, постарайтесь выиграть время, отдайте ему наличные деньги и ценные вещи, так как Ваша жизнь и здоровье намного дороже;

постарайтесь запомнить, как можно тщательнее, приметы преступника, его одежду, возраст, черты лица;

немедленно сообщите о нападении в милицию, дождитесь наряда милиции, укажите приметы преступника, направление, куда он скрылся, номер его автомашины;

ни в коем случае не предпринимайте самостоятельных мер к задержанию либо розыску преступника;

Помните! Не сообщив в милицию о совершенном в отношении вас преступлении, вы оставляете это преступление безнаказанным, а преступника на свободе.

Отделение охраны правопорядка и профилактики

УВД Бобруйского горисполкома