Квартирные кражи всегда были и остаются наиболее популярным видом имущественных преступлений. Кражам из жилищ граждан подвержены все без исключения регионы нашей республики. За 2020 год на территории г. Бобруйска было совершено 102 кражи из жилищ граждан.

Анализ оперативных сводок свидетельствует, что предметом посягательства является все что угодно, от продуктов питания и одежды, до дорогостоящей компьютерной и видеотехники, ювелирных изделий и крупных сумм денежных средств. Лица, совершающие «квартирные» кражи, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, радио и мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и запорных устройств. Для проникновения в жилища граждан злоумышленники используют семь основных способов: взлом двери; воздействие на окно; через форточку; через балкон; подбор ключа; проворот сердцевины замка; свободный доступ.

Основной причиной совершения краж из жилищ является ненадлежащая укрепленность жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации.

Зачастую квартирную кражу легче предупредить, чем раскрыть. Поэтому забота граждан о безопасности своих жилищ — хорошая профилактика подобного вида преступлений.

Несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества и предупредить кражу из жилища, автомашины, велосипеда:

не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников;

уезжая в длительную поездку (отпуск, командировку) просите соседей забирать почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция является сигналом к действию для преступников;

при потере ключей незамедлительно заменяйте замки во входной двери.

На сегодняшний день самым действенным способом защитить свое жилище и имущество от злоумышленников является ее оборудование охранной сигнализацией с выводом на пульт центрального наблюдения подразделений Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Заключая договора на охрану жилища, Департамент охраны МВД берет на себя обязательства по сохранности Вашего имущества. Под охрану принимаются не только помещения с личным имуществом граждан, но и иные строения с имуществом, такие как: гараж; подвал; сарай и т.п.

Подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь оказываются следующие виды услуг:

физическая охрана объектов сотрудниками милиции и работниками военизированной и сторожевой охраны;

охрана объектов всех форм собственности с помощью пультов централизованного наблюдения (ПЦН);

оборудование системами видеонаблюдения объектов, жилых домов, подъездов и прилегающей дворовой территории;

сопровождение грузов;

физический мониторинг осуществления охраны объектов работниками охраны организаций, сотрудниками милиции;

охрана личного имущества граждан (охрана квартир, домов, гаражей, дач с помощью средств и систем охранной сигнализации);

обеспечение личной безопасности с помощью ручных систем тревожной сигнализации (КТС) для экстренного вызова наряда милиции.

Предусмотрена рассрочка оплаты стоимости выполненных работ по оборудованию помещений с личным имуществом граждан сроком до 6 месяцев.

Тарифы за услуги по охране жилых домов (помещений) физических лиц: