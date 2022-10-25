Как не стать жертвой вора и не попасться на уловки мошенников

не пускайте в дом посторонних;

требуйте предъявления документов у лиц, представляющихся работниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. При отказе предъявить документы сообщите в милицию по телефону 102;

не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают снять порчу;

не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;

не разменивайте денежные купюры посторонним;

ни под каким предлогом не передавайте свои вещи и деньги незнакомым лицам, особенно, для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о не привлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;

не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Если же вы пострадали от действий злоумышленников немедленно сообщите об этом в милицию (102).

ООПП УВД Бобруйского горисполкома