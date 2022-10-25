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Профилактика

Как не стать жертвой вора и не попасться на уловки мошенников

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Как не стать жертвой вора и не попасться на уловки мошенников
  • не пускайте в дом посторонних;
  • требуйте предъявления документов у лиц, представляющихся работниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб. При отказе предъявить документы сообщите в милицию по телефону 102;
  • не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают снять порчу;
  • не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;
  • не разменивайте денежные купюры посторонним;
  • ни под каким предлогом не передавайте свои вещи и деньги незнакомым лицам, особенно, для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких-либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о не привлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;
  • не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Если же вы пострадали от действий злоумышленников немедленно сообщите об этом в милицию (102).

 

ООПП УВД Бобруйского горисполкома

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