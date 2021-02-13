0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Как не пострадать в непогоду и морозы

13 0

Как не пострадать в непогоду и морозы

Трагическая обстановка с пожарами и гибелью на них людей сложилась в Могилевской области с приходом 2021 года. Практически ежедневно гибнут люди. Так по состоянию на 12 февраля в области на пожарах погибли 26 человек, трое из которых жители бобруйщины. Снежная и морозная зима внесла свои существенные корректировки в огненную статистику. Лидирующее место в рейтинге пожаров занимают возгорания, произошедшие по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. Учитывая это факт, МЧС напоминает:

  • Не перекаливайте печь: замените продолжительную топку 2-3 протапливаниями в день и прекращайте топку за 2 часа до сна или ухода из дома;
  • Уберите с печи и от печи все вещи и материалы, которые могут загореться;
  • Во избежание выпадения горящих углей из топки, перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный металлический лист, подойдет также цементная или плиточная основа;
  • Не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;
  • Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, или на «попечение» детей;
  • Не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят.

Опасными факторами сильных снегопадов является тот факт, что они могут парализовать движение транспорта, вызвать повреждение деревьев, линий электропередач, кровель зданий и сооружений (давление слоя снега). Сильный ветер опасен повреждением (обрушением) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, рекламных вывесок.

МЧС рекомендует:

  • по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также  слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При сильном ветре держитесь подальше от рекламных вывесок, кровель зданий, сооружений.

Соблюдайте элементарные правила безопасности. Берегите себя и своих близких!

В случае пожара звоните 101 или 112.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿