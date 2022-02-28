Как не попасться на уловки аферистов: о новых видах и схемах обмана в интернете

Для оформления документов, исполнения банковских операций по платежам, управления вкладами сейчас широко используются онлайн-сервисы. Но развитие технологий способствует и активизации деятельности аферистов в Интернете, ведь обманывать доверчивых граждан в сети гораздо проще, чем в реальной жизни.

Существует несколько популярных видов мошенничества:

Фишинг – кража идентификационных данных (например, ФИО, пароль и номер банковской карты). Злоумышленники пользуются невнимательностью граждан и завладевают конфиденциальной информацией путем создания сайтов-клонов, фальшивых аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, электронной рассылки писем. Преступники выдают себя за надежный источник в сети, вынуждая жертву передать им личные данные.

Самые распространенные схемы мошеннических действий в киберпространстве:

Двойники интернет-магазинов . Невероятно дешевые товары и горячие предложения за полцены призваны завлечь ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Через поисковые системы пользователи переходят по ссылке, проходят регистрацию и вводят информацию о своем банковском счете для оформления покупки. В итоге продавец получает оплату и пропадает или присылает совершенно иной товар. Нужно всегда проверять адресную строку в браузере. Она должна начинаться с "https" (безопасный протокол передачи данных). Это означает, что ресурс имеет защищенное (шифрованное) соединение, хотя и не гарантирует полной безопасности.

. Невероятно дешевые товары и горячие предложения за полцены призваны завлечь ничего не подозревающих онлайн-покупателей. Через поисковые системы пользователи переходят по ссылке, проходят регистрацию и вводят информацию о своем банковском счете для оформления покупки. В итоге продавец получает оплату и пропадает или присылает совершенно иной товар. Нужно всегда проверять адресную строку в браузере. Она должна начинаться с "https" (безопасный протокол передачи данных). Это означает, что ресурс имеет защищенное (шифрованное) соединение, хотя и не гарантирует полной безопасности. Копии сервисов интернет-банкинга . Злоумышленники создают сайты-клоны банков. Посредством электронного письма или смс-сообщения приглашают пользователей пройти авторизацию. Невнимательные граждане переходят на фальшивый сайт, регистрируются в личном кабинете, раскрывая логин и пароль для доступа к финансам. Мошенники при получении данных опустошают банковские счета.

. Злоумышленники создают сайты-клоны банков. Посредством электронного письма или смс-сообщения приглашают пользователей пройти авторизацию. Невнимательные граждане переходят на фальшивый сайт, регистрируются в личном кабинете, раскрывая логин и пароль для доступа к финансам. Мошенники при получении данных опустошают банковские счета. Фишинговая атака по электронной почте . Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о блокировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты.

. Рассылка писем с сообщением о выигранном призе или о блокировке счета. Преступники, как правило, просят победителя перевести определенную сумму для получения крупного выигрыша или внести оплату для разблокировки карты. Взлом аккаунтов и рассылка писем якобы от друзей с целью наживы . Мошенники пишут на почту или в соцсети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести деньги, придумывая различные ситуации.

. Мошенники пишут на почту или в соцсети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести деньги, придумывая различные ситуации. Фальшивые сайты благотворительности, туроператоров или авиакомпаний . Необходимость срочно собрать деньги на лечение больного ребенка или слишком низкие цены на путевки, просьбы перевести деньги на заграничный банковский счет или электронный кошелек, — все эти моменты должны насторожить пользователей.

. Необходимость срочно собрать деньги на лечение больного ребенка или слишком низкие цены на путевки, просьбы перевести деньги на заграничный банковский счет или электронный кошелек, — все эти моменты должны насторожить пользователей. Предложения выгодного заработка. Недобросовестные работодатели предлагают удаленную работу. Но предварительно требуют оплатить организационные нужды. Как только человек переводит деньги, выдуманная организация пропадает с радаров.

О схемах мошенников много пишут СМИ, предупреждает милиция. Но преступники придумывают новые сценарии для своих жертв.

Аферисты преследуют единственную цель — обманным путем получить деньги или имущество. Они умеют располагать к себе, играть на эмоциях и чувствах, запугивать. Среди них есть психологи, специалисты по финансам, экономике, страхованию и т.д.

Мошеннические схемы направлены на совершение транзакции (безналичного перевода) денежных средств на счет преступников. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции маскируются, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения.

Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома Роман Романенко напоминает гражданам, что делать и как обезопасить себя, чтобы не стать жертвой мошенников.

Для начала нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты. Сотрудники банка не требуют назвать их или CVV/CVC номер на обороте.

Обезопасить личные финансы позволит и соблюдение базовых правил:

- пользоваться отдельной виртуальной картой для покупок, пополнять ее лучше разово – только при совершении оплаты;

- создавать сложные пароли и использовать разные данные для почтовых ящиков, соцсетей, других сайтов, ведь пароль восстановить проще, чем вернуть украденные деньги;

- не кликать по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в мессенджерах, социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях;

- не сообщать посторонним личные данные карты и не вводить их на незнакомых сайтах, не указывать коды безопасности из смс-сообщений;

- критически оценивать любую информацию, сообщения, объявления в интернете, а также не верить на слово внезапным обращениям от друзей и родственников: скорее всего неожиданная просьба о деньгах поступила от мошенника, который взломал ваш аккаунт;

- использовать в незнакомых местах VPN (Virtual Private Network) анонимный (приватный) доступ в Интернет, чтобы мошенники не могли скачать с устройства личные данные.

По материалам управления по противодействию

киберпреступности УВД Могилевского облисполкома

mogilev.mvd.gov.by